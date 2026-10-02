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Gianluca Minchiotti
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Juventus vs Cremonese LIVE

Juventus
Cremonese
Serie A

Laga uji coba untuk Juventus asuhan Spalletti

Uji coba persahabatan hari ini untuk Juventus asuhan Luciano Spalletti melawan Cremonese di Continassa. Untuk kesempatan ini, Spalletti harus tampil tanpa para pemain tim nasional, tetapi bisa mengandalkan dua pemain yang kembali dari cedera masing-masing: Andrea Cambiaso dan Lloyd Kelly. Sementara itu, rekrutan baru,Norberto Neto, masih belum ada karena masih dalam fase pemulihan kebugaran. Di antara para pemain yang dipanggil Spalletti juga ada banyak pemain muda, termasuk dua anak dari mantan pesepak bola ternama: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus.


Untuk Cremonese asuhan Fabio Pecchia, sorotan tertuju pada Adin Licina, kelahiran 2007 milik Juventus dan dipinjamkan ke Cremonese, yang tampil sangat menonjol pada awal musim ini di Serie B dan Coppa Italia.



JUVENTUS-CREMONESE

PENCETAK GOL:


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  • Susunan pertandingan

    JUVENTUS-CREMONESE

    PENCETAK GOL:

  • Skuad Juventus yang dipanggil

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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