Juventus vs Cremonese LIVE

Uji coba persahabatan hari ini untuk Juventus asuhan Luciano Spalletti melawan Cremonese di Continassa. Untuk kesempatan ini, Spalletti harus tampil tanpa para pemain tim nasional, tetapi bisa mengandalkan dua pemain yang kembali dari cedera masing-masing: Andrea Cambiaso dan Lloyd Kelly. Sementara itu, rekrutan baru,Norberto Neto, masih belum ada karena masih dalam fase pemulihan kebugaran. Di antara para pemain yang dipanggil Spalletti juga ada banyak pemain muda, termasuk dua anak dari mantan pesepak bola ternama: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus.





Untuk Cremonese asuhan Fabio Pecchia, sorotan tertuju pada Adin Licina, kelahiran 2007 milik Juventus dan dipinjamkan ke Cremonese, yang tampil sangat menonjol pada awal musim ini di Serie B dan Coppa Italia.









JUVENTUS-CREMONESE

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