Singkirkan Juventus, Victor Osimhen Sebut Tim Liga Inggris Yang OGAH Ia Hadapi Di Liga Champions

Galatasaray harus mengerahkan seluruh kekuatan ofensifnya untuk menyingkirkan Juventus dalam laga play-off fase gugur Liga Champions menegangkan yang berakhir dengan agregat 7-5. Setelah Juventus mencetak tiga gol tanpa balas untuk menyamakan agregat menjadi 5-5 pada Kamis (26/2) dini hari WIB di Turin, pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan yang penuh ketegangan.

Di momen krusial itulah Victor Osimhen menunjukkan kelasnya. Ia mencetak gol penting pada masa injury time babak tambahan pertama untuk mengembalikan keunggulan Galatasaray, sebelum Baris Yilmaz memastikan kemenangan dan tiket ke babak 16 besar menjelang bubaran. Ketajaman serta mentalitas Osimhen kembali menjadi pembeda di panggung Eropa.