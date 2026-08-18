Guglielmo Vicario adalah pemain baru Juventus. Kiper Italia itu memang telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub tersebut, sehingga menuntaskan salah satu langkah formal terakhir yang pada awal sore hari ini mengarah pada pengumuman resmi kesepakatan yang membawanya ke Turin dari Tottenham.





Kesepakatan antara kedua klub dicapai berdasarkan pinjaman gratis, dengan Juventus juga mengamankan opsi untuk pembelian permanen. Hak tebus ditetapkan sebesar 8 juta euro, yang bisa ditambah 2 juta euro bonus. Dengan demikian, ini adalah operasi yang akan memungkinkan Juventus mengevaluasi Vicario sepanjang musim sebelum memutuskan apakah akan mengeksekusi opsi pembelian permanen atau tidak.



