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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Vicario resmi: nilai transfer dan nomor punggungnya

Juventus
Transfers
G. Vicario
Tottenham Hotspur

Sang kiper datang dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen

Guglielmo Vicario adalah pemain baru Juventus. Kiper Italia itu memang telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub tersebut, sehingga menuntaskan salah satu langkah formal terakhir yang pada awal sore hari ini mengarah pada pengumuman resmi kesepakatan yang membawanya ke Turin dari Tottenham.


Kesepakatan antara kedua klub dicapai berdasarkan pinjaman gratis, dengan Juventus juga mengamankan opsi untuk pembelian permanen. Hak tebus ditetapkan sebesar 8 juta euro, yang bisa ditambah 2 juta euro bonus. Dengan demikian, ini adalah operasi yang akan memungkinkan Juventus mengevaluasi Vicario sepanjang musim sebelum memutuskan apakah akan mengeksekusi opsi pembelian permanen atau tidak.


  • Nomor punggung

    Setelah tanda tangan sang pemain, memang datang pula pernyataan resmi Juventus, yang secara definitif menandai dimulainya petualangan baru kiper kelahiran 1996 itu bersama Juventus.


    Bagi Vicario, ini membuka babak baru dalam kariernya setelah pengalaman di Tottenham, dengan kepulangan ke Italia: kini sang kiper akan dituntut untuk menunjukkan kemampuannya demi merebut tempat dan kepercayaan di dalam skuad Juventus.


    Di Turin, Vicario akan mengenakan jersey nomor 25, siap untuk secara resmi memulai pengalamannya bersama Juventus begitu pengumuman dari klub tiba.



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  • PERNYATAAN RESMI

    Berikut pernyataan resmi Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Tottenham Hotspur FC untuk akuisisi sementara, tanpa biaya, hingga 30 Juni 2027, atas hak

    registrasi olahraga pemain Guglielmo Vicario. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi bagi Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas registrasi olahraga sang pemain. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan akuisisi permanen tersebut adalah sebesar €8 juta; nilai tersebut dapat meningkat, selama masa kontrak registrasi olahraga dengan pemain, hingga jumlah yang tidak melebihi €2 juta, apabila target-target tertentu tercapai".








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