Juventus, Vicario: "Ini adalah mimpi seumur hidup. Buffon sumber inspirasi"

Guglielmo Vicario, kiper kelahiran 1996, yang datang ke Juventus dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dari Tottenham, berbicara kepada kanal resmi klub: "Emosinya sangat besar karena ini adalah mimpi seumur hidup, sejak saya masih kecil, saya memang memimpikan dan mengharapkan momen ini. Tentu saja, Anda tidak pernah punya kepastian bisa mewujudkannya dan karena itu saya sangat bangga pada diri saya sendiri, pada keluarga saya, karena bisa sampai di sini. Memiliki kesempatan untuk mewakili Juventus berarti hal tertinggi yang bisa Anda minta dari hidup sebagai ambisi, jadi inilah hal yang paling ingin saya tekankan terkait perjalanan saya. Jadi ini adalah titik pencapaian bagi saya, karena mewakili warna ini, klub ini, sejarah ini adalah rasa tanggung jawab besar yang benar-benar dengan senang hati saya emban".





Vicario, yang di Italia pernah bermain untuk Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, dan Empoli, melanjutkan: "Sumber inspirasi di Juventus? Yang terbesar dari semuanya, yakni sosok legenda yang menemani masa tumbuh saya, karena pada tahun-tahun itu Gigi Buffon sudah menjalani karier yang panjang di Juventus, yang dipenuhi sukses besar, penyelamatan-penyelamatan hebat, dan momen-momen luar biasa. Jadi, tentu saja, sebagai Juventino, siapa yang lebih bisa menginspirasi Anda selain Gigi".



