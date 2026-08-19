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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Vicario: "Ini adalah mimpi seumur hidup. Buffon sumber inspirasi"

Juventus
G. Vicario

Kata-kata pertama sebagai pemain Juventus dari kiper yang datang dengan status pinjaman dari Tottenham

Guglielmo Vicario, kiper kelahiran 1996, yang datang ke Juventus dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dari Tottenham, berbicara kepada kanal resmi klub: "Emosinya sangat besar karena ini adalah mimpi seumur hidup, sejak saya masih kecil, saya memang memimpikan dan mengharapkan momen ini. Tentu saja, Anda tidak pernah punya kepastian bisa mewujudkannya dan karena itu saya sangat bangga pada diri saya sendiri, pada keluarga saya, karena bisa sampai di sini. Memiliki kesempatan untuk mewakili Juventus berarti hal tertinggi yang bisa Anda minta dari hidup sebagai ambisi, jadi inilah hal yang paling ingin saya tekankan terkait perjalanan saya. Jadi ini adalah titik pencapaian bagi saya, karena mewakili warna ini, klub ini, sejarah ini adalah rasa tanggung jawab besar yang benar-benar dengan senang hati saya emban".


Vicario, yang di Italia pernah bermain untuk Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, dan Empoli, melanjutkan: "Sumber inspirasi di Juventus? Yang terbesar dari semuanya, yakni sosok legenda yang menemani masa tumbuh saya, karena pada tahun-tahun itu Gigi Buffon sudah menjalani karier yang panjang di Juventus, yang dipenuhi sukses besar, penyelamatan-penyelamatan hebat, dan momen-momen luar biasa. Jadi, tentu saja, sebagai Juventino, siapa yang lebih bisa menginspirasi Anda selain Gigi".


  • Dan akhirnya: "Saya jelas datang pada usia yang tepat, dengan pengalaman yang tepat di pundak, dengan perjalanan yang tepat yang sudah saya jalani, setelah juga menjajal kompetisi yang berbeda dari Italia. Jadi kemudian Anda mengambil sedikit demi sedikit dan menjadikannya milik Anda berupa pengetahuan-pengetahuan baru yang tentu menjadi bekal, bukan hanya dari sudut pandang atlet, tetapi juga dari sudut pandang ranah pribadi. Jadi saya jelas datang dengan motivasi besar, dengan antusiasme besar, juga dengan keinginan untuk menunjukkan siapa diri saya di lapangan, kiper seperti apa saya, tetapi hal itu kemungkinan lebih memungkinkan saya menunjukkan pribadi dan sosok seperti apa yang ingin saya jadi: membantu dan mendukung, kolaboratif, untuk berusaha membuat Juventus ini semakin meyakinkan, semakin sering menang, yang jelas merupakan tujuan yang diwariskan oleh sejarah klub yang fantastis ini, klub yang luar biasa ini. Jadi misi saya harus dilihat ke arah ini".

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