AFP
Juventus Tunjuk Mantan Bos Italia Luciano Spalletti Pasca Pemecatan Igor Tudor, Teken Kontrak Delapan Bulan Dengan Klausul Besar
- AFP
Tudor Dipecat, Spalletti Masuk di Juventus
Tudor mencatat rekor delapan laga tanpa kemenangan yang mengecewakan di semua kompetisi pada pekan-pekan terakhir masa jabatannya di Juventus. Selain itu, Si Nyonya Tua terpuruk dalam empat laga tanpa bisa mencetak gol saat raksasa Serie A itu terseok-seok di pekan-pekan awal musim.
Massimo Brambilla ditunjuk sebagai pelatih sementara setelah kepergian Tudor, dan bos tim cadangan itu membawa Juventus menang 3-1 atas Udinese tengah pekan ini. Gol dari Dusan Vlahovic, Federico Gatti, dan Kenan Yildiz membuat raksasa Italia itu mengakhiri paceklik kemenangan mereka dengan penuh gaya.
Juventus akan mengincar kemenangan beruntun saat bertandang ke Cremonese akhir pekan ini, dan akan melakukannya dengan Spalletti sebagai pelatih setelah pria Italia itu kembali ke manajemen. Pria berusia 66 tahun itu menganggur sejak meninggalkan perannya sebagai pelatih kepala Italia pada Juni.
'Selamat Datang di Juventus dan Semoga Berhasil'
"Luciano Spalletti adalah pelatih kepala baru Juventus, menandatangani perjanjian dengan Klub hingga 30 Juni 2026," bunyi pernyataan di laman resmi klub.
"Kami senang menyambut seorang pelatih dengan keahlian dan pengalaman seperti itu ke dalam keluarga Bianconeri: selamat datang di Juventus dan semoga berhasil, pelatih!"
Peran ini adalah yang pertama bagi Spalletti di level klub sejak ia meninggalkan Napoli pada 2023 (setelah menggantikan Gennaro Gattuso pada 2021). Spalletti memimpin raksasa Naples itu meraih Scudetto pertama sejak 1990 di musim keduanya, dan terakhirnya, di Stadio Diego Armando Maradona.
Selain itu, pelatih berpengalaman asal Italia ini juga pernah melatih Inter, Roma (dua kali), Udinese, dan di Rusia, di mana ia menjadi pelatih kepala Zenit St Petersburg antara 2009 dan 2014.
- Getty Images Sport
Klausul Besar dalam Kontrak Spalletti Terungkap
Meski Spalletti telah menandatangani kesepakatan dengan Si Nyonya Tua hingga Juni 2026, dilaporkan ada klausul besar dalam kontraknya. Klausul tersebut menetapkan bahwa kontraknya akan diperpanjang secara otomatis jika Juventus lolos ke Liga Champions.
Juventus saat ini tertinggal tiga poin dari Inter di peringkat ketiga dan enam poin dari pemuncak klasemen sekaligus mantan timnya, Napoli, yang saat ini dilatih oleh Antonio Conte. Pertandingan pertama Spalletti sebagai pelatih akan berlangsung di Giovanni Zini, di mana Juventus akan menghadapi Cremonese.
Tim asuhan Davide Nicola baru saja meraih kemenangan liga ketiga mereka musim ini pada tengah pekan, sebagaimana dua gol Federico Bonazzoli membawa La Cremo menang mudah 2-0 di kandang Genoa. Hasil tersebut membuat Cremonese hanya tertinggal satu poin dan satu peringkat di belakang lawan mereka hari Sabtu, Juventus.
Spalletti Hadapi Awal yang Sulit di Turin
Spalletti akan melakoni debut kandangnya melawan Sporting di Liga Champions pekan depan dan menghadapi ujian berat saat Juventus menjamu rivalnya, Torino, di Juventus Stadium untuk Derby Turin di laga terakhir sebelum jeda internasional. Juventus kemudian akan bertandang ke rival Fiorentina setelah jeda domestik, saat Spalletti berusaha menyelamatkan musim Si Nyonya Tua yang terseok-seok.
Spalletti akan kembali ke Stadio Diego Armando Maradona pada awal Desember saat mantan bos Italia itu bersiap menghadapi mantan klubnya, Napoli. Sementara itu, Derby d'Italia pertamanya di kursi pelatih Juventus akan berlangsung pada pertengahan Februari.
Masih harus dilihat apakah Spalletti akan melanjutkan formasi tiga bek yang disukai Juventus musim ini. Itu adalah formasi andalannya untuk Azzurri selama masa singkatnya sebagai bos Italia dan formasi yang telah digunakan raksasa Turin itu di semua kecuali satu dari sembilan pertandingan liga.
Juventus juga telah menggunakan formasi itu di ketiga pertandingan Liga Champions musim ini. Juventus mengawali kompetisi dengan kurang memuaskan, meski berjuang gagah berani untuk menyelamatkan satu poin dalam hasil imbang 4-4 yang menghibur melawan Borussia Dortmund bulan lalu. Namun, Juventus melanjutkannya dengan hasil imbang lagi saat mereka kebobolan gol penyeimbang di menit-menit akhir dalam hasil 2-2 melawan Villarreal dan kemudian kalah 1-0 dari Real Madrid.
Mereka memiliki jadwal pertandingan Eropa yang cukup mudah dijalani antara sekarang dan Januari, karena mereka akan menghadapi Sporting, Bodoe/Glimt, Pafos, Benfica, dan Monaco dalam beberapa bulan mendatang.
Iklan