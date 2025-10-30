Juventus Tunjuk Mantan Bos Italia Luciano Spalletti Pasca Pemecatan Igor Tudor, Teken Kontrak Delapan Bulan Dengan Klausul Besar

Tudor mencatat rekor delapan laga tanpa kemenangan yang mengecewakan di semua kompetisi pada pekan-pekan terakhir masa jabatannya di Juventus. Selain itu, Si Nyonya Tua terpuruk dalam empat laga tanpa bisa mencetak gol saat raksasa Serie A itu terseok-seok di pekan-pekan awal musim.

Massimo Brambilla ditunjuk sebagai pelatih sementara setelah kepergian Tudor, dan bos tim cadangan itu membawa Juventus menang 3-1 atas Udinese tengah pekan ini. Gol dari Dusan Vlahovic, Federico Gatti, dan Kenan Yildiz membuat raksasa Italia itu mengakhiri paceklik kemenangan mereka dengan penuh gaya.

Juventus akan mengincar kemenangan beruntun saat bertandang ke Cremonese akhir pekan ini, dan akan melakukannya dengan Spalletti sebagai pelatih setelah pria Italia itu kembali ke manajemen. Pria berusia 66 tahun itu menganggur sejak meninggalkan perannya sebagai pelatih kepala Italia pada Juni.