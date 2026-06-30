Juventus, transfer Giovanni Daffara ke Parma resmi: berapa yang diterima Bianconeri, kebenaran soal opsi pembelian kembali

Semuanya sudah rampung, tinggal menunggu pengumuman resmi. Juventus dan Parma telah mencapai kesepakatan untuk pemindahan kiper kelahiran 2004, Giovanni Daffara, ke Tardini. Musim lalu, ia mencatatkan musim yang gemilang di Serie B bersama Avellino, yang diakhiri dengan lolos ke babak playoff (kalah dari Catanzaro). Tumbuh besar di Biellese dan akademi muda Juventus, ia kini pindah ke klub asuhan Cuesta dengan status permanen senilai 5 juta euro. Tidak ada klausul pembelian kembali dari pihak Juventus. Setelah berminggu-minggu melakukan kontak dan negosiasi, akhirnya tercapai kesepakatan: kiper ini siap memulai petualangan baru di Serie A dengan seragam kuning-biru.















