Pada akhirnya, jalur Nicolás Tagliafico, pemain Argentina kelahiran 1992 milik Lyon, masih tetap relevan (dengan kontrak yang akan berakhir pada 2027). Juventus sebenarnya sudah mencoba merekrutnya pada akhir Agustus, tetapi operasi itu tidak berhasil terutama karena Cabal tidak hengkang dan karena persaingan dari Atletico Madrid, yang pada gilirannya juga gagal menuntaskan kesepakatan.





Dengan demikian, ada tiga profil untuk kebutuhan yang sama: memperkuat sisi kiri dan menambah opsi yang tersedia bagi Luciano Spalletti.







