Juventus terus memantau bursa transfer demi mencari tambahan kekuatan di sisi kiri. Di antara nama-nama dalam catatan manajemen Juventus, Emerson Palmieri masih ada, pemain kelahiran 1994 milik Marseille (kontrak berakhir pada 2027), yang sudah sempat dekat dengan Juventus pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut laporan Corriere dello Sport, klub Prancis itu bersedia melepas sang bek sayap bahkan dengan angka yang tidak terlalu besar, dengan tujuan mengurangi beban gaji. Namun, untuk Januari, Juve perlu membuka ruang di skuad dan neraca keuangan, termasuk melalui kemungkinan penjualan Juan Cabal, yang saat ini masih menepi karena cedera dan sudah dinilai bisa dilepas pada musim panas.
Juventus, tiga opsi untuk sisi kiri: dari Emerson Palmieri hingga Abner dan Tagliafico
ABNER
Di antara profil yang dipantau paling serius juga ada Abner, bek sayap Brasil kelahiran 2000 milik Lyon (dengan kontrak yang berakhir pada 2029). Para pemandu bakat Juventus sudah lama memantaunya dan kontak awal dengan sang pemain serta klub Prancis itu kabarnya sudah dijalin. Dokumen terkait itu juga disebut telah didalami dalam pembicaraan yang berkaitan dengan operasi Openda, ketika Juventus dan Lyon disebut membahas masa depan pemain sisi lapangan tersebut. Saat ini belum ada negosiasi yang benar-benar konkret, tetapi dalam beberapa pekan ke depan Juventus bisa kembali menjajaki situasi untuk menilai biaya dan syarat-syaratnya.
Tagliafico
Pada akhirnya, jalur Nicolás Tagliafico, pemain Argentina kelahiran 1992 milik Lyon, masih tetap relevan (dengan kontrak yang akan berakhir pada 2027). Juventus sebenarnya sudah mencoba merekrutnya pada akhir Agustus, tetapi operasi itu tidak berhasil terutama karena Cabal tidak hengkang dan karena persaingan dari Atletico Madrid, yang pada gilirannya juga gagal menuntaskan kesepakatan.
Dengan demikian, ada tiga profil untuk kebutuhan yang sama: memperkuat sisi kiri dan menambah opsi yang tersedia bagi Luciano Spalletti.
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