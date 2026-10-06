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Thuram JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, Thuram pergi ke Lyon untuk merawat lututnya: bagaimana kondisinya dan kapan ia akan kembali bermain

Juventus
K. Thuram-Ulien

Gelandang Prancis itu akan menuntaskan proses pemulihan dari operasi lutut jauh dari Turin.

Juventus praktis memang belum pernah bisa mengandalkan Khephren Thuram pada awal musim ini. Gelandang asal Prancis itu memulai musim panas dengan masalah serius pada lutut yang membuatnya harus menjalani operasi pada 3 September 2026 lalu.

Proses pemulihannya berjalan cepat, tetapi menurut laporan Sky Sport, langkah berikutnya tidak akan dijalaninya di Continassa, melainkan di Lyon, tempat ia menjalani operasi. Dan waktu pemulihan serta kapan ia kembali ke lapangan akan bergantung pada "lawatan" paksa ini.



  • APA YANG DIA ALAMI

    Thuram terpaksa menjalani operasi untuk menangani sindrom femoropatela, sebuah kondropati pada lutut kanan, yang pada praktiknya membuatnya tidak bisa berlatih tanpa merasakan nyeri atau tanpa lututnya membengkak. Operasi tersebut dilakukan di Lyon, Prancis, oleh dokter Bertrand Sonnery-Cottet di Hopital Privé Jean Mermoz dan berjalan dengan sangat baik.

  • DUA PEKAN DI LYON

    Masa pascaoperasi Thuram berjalan dengan baik dan, karena itu, kini akan dilanjutkan ke fase pertama program rehabilitasi yang, menurut laporan Sky Sport, akan berlangsung selama dua pekan dan akan dijalani tepat di Lyon di bawah arahan dokter Bertrand Sonnery-Cottet

  • Kapan bisa kembali

    Setelah dua pekan ini berakhir, Thuram akan kembali ke Turin dan dari sana akan dimulai proses yang lebih penting untuk kembali ke aktivitas kompetitif dan pemulihan kondisi fisik. Itu akan memerlukan waktu dan karena itu kembalinya pemain Prancis itu ke lapangan dipastikan tidak akan terjadi sebelum Januari 2027. Proses ini masih terus berkembang dan, karena itu, akan sangat bergantung pada bagaimana respons pemain Prancis itu terhadap terapi. Juventus akan menggunakan kehati-hatian semaksimal mungkin dan, akibatnya, kembalinya ke lapangan bahkan bisa saja mundur sedikit lebih jauh ke bulan-bulan awal 2027.

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