Juventus praktis memang belum pernah bisa mengandalkan Khephren Thuram pada awal musim ini. Gelandang asal Prancis itu memulai musim panas dengan masalah serius pada lutut yang membuatnya harus menjalani operasi pada 3 September 2026 lalu.

Proses pemulihannya berjalan cepat, tetapi menurut laporan Sky Sport, langkah berikutnya tidak akan dijalaninya di Continassa, melainkan di Lyon, tempat ia menjalani operasi. Dan waktu pemulihan serta kapan ia kembali ke lapangan akan bergantung pada "lawatan" paksa ini.







