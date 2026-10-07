Ada sesuatu yang mulai bergerak, meski ada bantahan dari presiden Frosinone, Maurizio Stirpe: "Saya mendengar banyak rumor, tetapi selain para pengamat yang datang menonton pertandingan, tidak ada permintaan nyata, tidak ada yang konkret". Palmisani, yang kontraknya akan berakhir pada 2031, memiliki valuasi sekitar 15 juta euro. Gajinya sekitar 280 ribu euro per tahun. Angka-angka itu masuk dalam parameter ekonomi Juventus, yang hingga saat ini belum memiliki kepastian di bawah mistar untuk 2027: Vicario dan Grabara (absen sepanjang musim karena cedera lutut serius) berstatus pinjaman, Neto menandatangani kontrak hingga Juni. Satu-satunya kiper milik sendiri, Di Gregorio, yang saat ini berada di Bournemouth, tidak masuk dalam rencana.