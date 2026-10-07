Jadi incaran di bursa transfer, diperebutkan tim-tim besar. Musim gemilang Lorenzo Palmisani bersama Frosinone dan tim nasional Italia U-21, yang mengamankan tiket ke putaran final Euro kategori tersebut, menjadi sorotan semua orang, kiper kelahiran 2004 itu kini menjadi target klub-klub besar, terutama Juventus, yang memikirkannya untuk masa depan. Ucapan "ya, kami menyukainya" dari Giovanni Carnevali, chief executive officer Juventus, menjadi konfirmasi atas minat Juve, yang ingin membangun tim yang semakin bernuansa Italia dan punya strategi untuk mengalahkan persaingan. Mengamankannya sekarang, mungkin dengan harga lebih rendah dibandingkan Juni mendatang, lalu membiarkannya tetap di Frosinone hingga Juni, untuk menentukan masa depannya pada musim panas 2027.
Juventus telah memilih Palmisani dari Frosinone: strateginya. Rumor tentang AC Milan
PALMISANI-JUVENTUS, KONFIRMASI DARI AGENNYA
Konfirmasi soal ketertarikan Juventus datang dari ucapan agennya, Federico Pastorello, dalam wawancara dengan Sportmediaset: "Apakah Palmisani menjadi ide untuk Juventus? Juventus sudah melakukan pendekatan pada musim panas ini, seperti banyak klub luar negeri lainnya dan juga dari Premier League. Juventus sempat berada pada momen ketika mereka bisa memutuskan untuk merekrutnya sebagai nomor 12 untuk ditempatkan di belakang Vicario, yang tentu akan menjadi sebuah peluang. Tetapi pemain semuda dan sehebat itu harus bermain... Juventus, katakanlah, ada dalam daftar kemungkinan, lalu kita lihat apa yang akan terjadi".
Biaya Palmisani
Ada sesuatu yang mulai bergerak, meski ada bantahan dari presiden Frosinone, Maurizio Stirpe: "Saya mendengar banyak rumor, tetapi selain para pengamat yang datang menonton pertandingan, tidak ada permintaan nyata, tidak ada yang konkret". Palmisani, yang kontraknya akan berakhir pada 2031, memiliki valuasi sekitar 15 juta euro. Gajinya sekitar 280 ribu euro per tahun. Angka-angka itu masuk dalam parameter ekonomi Juventus, yang hingga saat ini belum memiliki kepastian di bawah mistar untuk 2027: Vicario dan Grabara (absen sepanjang musim karena cedera lutut serius) berstatus pinjaman, Neto menandatangani kontrak hingga Juni. Satu-satunya kiper milik sendiri, Di Gregorio, yang saat ini berada di Bournemouth, tidak masuk dalam rencana.
Rumor tentang AC Milan
Dalam beberapa jam terakhir, nama Palmisani dikaitkan dengan AC Milan. Untuk saat ini, AC Milan masih percaya kepada Mike Maignan, yang pada Januari lalu memperpanjang kontraknya hingga 2031. Palmisani disukai, tetapi tidak dianggap sebagai prioritas. Juga karena di belakang kiper Prancis itu ada Torriani, yang ingin dijadikan andalan AC Milan untuk masa depan.
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