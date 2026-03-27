Juventus, tawaran untuk Kessie muncul: rincian gaji dan tawaran balasan dari Al-Ahli

Juventus tetap memantau Franck Kessie dan terus mengamati perkembangan yang berpotensi terwujud dalam beberapa pekan ke depan. Asalkan gelandang asal Pantai Gading, yang pernah membela Atalanta dan Milan, menegaskan kembali keinginannya untuk mengakhiri petualangannya di Arab Saudi bersama Al-Ahli pada akhir musim ini, dan terutama bersedia menerima potongan gaji yang signifikan dibandingkan dengan gaji yang diterimanya saat ini. Hal yang tak kalah penting adalah Juventus harus lolos ke Liga Champions musim depan agar memiliki daya tarik yang lebih besar (mengingat Kessie juga diminati klub lain, termasuk di Italia) serta ketersediaan dana yang lebih besar.





Semua PEMBARUAN SECARA REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini