Calciomercato

Juventus, tawaran untuk Kessie muncul: rincian gaji dan tawaran balasan dari Al-Ahli

Mantan gelandang Milan itu tetap menjadi salah satu target transfer musim panas ini

Juventus tetap memantau Franck Kessie dan terus mengamati perkembangan yang berpotensi terwujud dalam beberapa pekan ke depan. Asalkan gelandang asal Pantai Gading, yang pernah membela Atalanta dan Milan, menegaskan kembali keinginannya untuk mengakhiri petualangannya di Arab Saudi bersama Al-Ahli pada akhir musim ini, dan terutama bersedia menerima potongan gaji yang signifikan dibandingkan dengan gaji yang diterimanya saat ini. Hal yang tak kalah penting adalah Juventus harus lolos ke Liga Champions musim depan agar memiliki daya tarik yang lebih besar (mengingat Kessie juga diminati klub lain, termasuk di Italia) serta ketersediaan dana yang lebih besar.


  • ANGKA-ANGKA

    Menurut laporan Tuttosport, dalam pembicaraan berulang antara petinggi Juventus dan agen pemain George Atangana, terungkap kesediaan untuk mengajukan tawaran kontrak dua tahun senilai 5 juta euro bersih per musim bagi pemain kelahiran 1996 tersebut, yang tidak ingin menerima gaji di bawah angka tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, Fiorentina juga ikut bersaing untuk mencoba membawa kembali pemain tersebut ke Serie A, sementara Inter tetap berada di latar belakang, klub yang tidak pernah menyembunyikan ketertarikannya yang kuat terhadap Kessie di masa lalu.

  • GARIS AL-AHLI

    Di kubu Al-Ahli, klub tempat mantan pemain Milan ini meraih gelar Piala Super Arab dan Liga Champions Asia serta telah mencatatkan 110 penampilan dan 23 gol hingga saat ini, terlihat adanya tekad kuat untuk meyakinkan Franck Kessie agar tetap bertahan melampaui musim ini. Menurut Tuttosport, manajemen klub Saudi tersebut bersedia mempertahankan gaji saat ini sebesar 14 juta euro per tahun. Namun, setelah tiga tahun jauh dari Eropa, gelandang asal Pantai Gading itu dilaporkan telah memutuskan untuk kembali bermain di lingkungan yang lebih kompetitif, dengan Italia menjadi prioritas utamanya.



