Juventus, tawaran baru kepada Aston Villa untuk Dibu Martinez: angkanya, selisihnya sangat tipis

Juventus sedang berusaha menuntaskan persoalan transfer terpenting yang masih terbuka pada musim panas ini. Sejak dibukanya bursa transfer musim panas, Luciano Spalletti telah meminta kepada klub untuk mendatangkan seorang kiper baru, yang lebih solid daripada Di Gregorio dan Perin juga dalam permainan dengan kaki.

Dan setelah berminggu-minggu penjajakan, ide, profil yang diajukan, dipantau, banyak yang akhirnya gagal, pada akhirnya titik temu kini kembali mengerucut pada Emiliano Dibu Martinez. Dan menurut laporan The Athletic, kesepakatan dengan Aston Villa sudah sangat dekat untuk rampung.



