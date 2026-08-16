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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus, tawaran baru kepada Aston Villa untuk Dibu Martinez: angkanya, selisihnya sangat tipis

Juventus
Aston Villa
Parma Calcio 1913
E. Martinez
Z. Suzuki

Juventus sedang mendorong transfer kiper Argentina itu, kesepakatan selangkah lagi.

Juventus sedang berusaha menuntaskan persoalan transfer terpenting yang masih terbuka pada musim panas ini. Sejak dibukanya bursa transfer musim panas, Luciano Spalletti telah meminta kepada klub untuk mendatangkan seorang kiper baru, yang lebih solid daripada Di Gregorio dan Perin juga dalam permainan dengan kaki.

Dan setelah berminggu-minggu penjajakan, ide, profil yang diajukan, dipantau, banyak yang akhirnya gagal, pada akhirnya titik temu kini kembali mengerucut pada Emiliano Dibu Martinez. Dan menurut laporan The Athletic, kesepakatan dengan Aston Villa sudah sangat dekat untuk rampung.


  • Aston Villa selangkah lagi dari Suzuki

    Sejak akhir bursa transfer, kiper Argentina itu telah memberi tahu Aston Villa bahwa ia ingin mencari suasana baru dan bahwa sejak lama ia sudah mencapai kesepakatan dengan Juventus.

    Dalam beberapa jam terakhir, The Villans memanfaatkan gagalnya operasi Zion Suzuki antara Parma dan Paris Saint-Germain (tidak tercapai kesepakatan soal pengelolaannya dalam beberapa tahun ke depan, termasuk kemungkinan peminjaman ke Juventus) dan mengajukan kepada klub Emilia itu tawaran baru senilai 30 juta plus 5 juta bonus yang hampir diterima, dan di sinilah Juventus kembali berharap untuk mendapatkan Dibu.

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    Kedatangan Suzuki ke Birmingham memang akan membebaskan Martinez, yang tuntutan awalnya berupa tawaran setidaknya 15 juta euro telah turun dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan David Ornstein untuk The Athletic, pada pagi hari ini CEO Carnevali dan direktur olahraga Massara mengajukan tawaran baru sebesar 7 juta euro sebagai bagian tetap plus 3 juta euro dalam bentuk bonus, sehingga totalnya 10 juta. Aston Villa justru meminta 10 juta euro hanya untuk bagian tetap tanpa bonus. Selisihnya tipis, kesepakatan dengan sang pemain sudah ada, dan transfer ini, akhirnya, bisa tuntas demi kegembiraan Spalletti.

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