Juventus tanpa Locatelli: kaptennya adalah Bremer, siapa yang berhak menentukan pilihan itu

Dengan absennya Manuel Locatelli dalam waktu lama, Juventus perlu menentukan kapten baru. Gelandang Juventus itu telah menjalani operasi di Lyon untuk penjahitan meniskus lateral lutut kanan dan diperkirakan baru akan kembali tersedia pada awal musim semi. Karena itu, mulai dari laga tandang Minggu malam melawan Sassuolo, ban kapten seharusnya akan melingkar di lengan Gleison Bremer.





Pilihan terhadap bek Brasil itu terasa nyaris alami, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Selain kualitas teknisnya yang tak diragukan dan profesionalisme tinggi yang ditunjukkannya selama bertahun-tahun, Bremer juga sudah menempati posisi penting dalam hierarki ruang ganti. Pada musim lalu, hanya ada tiga pemain yang mengenakan ban kapten Juventus dan Locatelli, saat menjadi starter, hampir selalu memakainya. Saat ia absen, tugas itu justru empat kali jatuh kepada Bremer dan dua kali kepada Kenan Yildiz, yang juga menepi karena cedera, hingga awal November.





Wakil Bremer bisa jadi adalah Weston McKennie, tetapi ia lebih dulu harus pulih dari kelelahan otot yang membuatnya absen dalam laga melawan Parma dan Milan.







