Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus tanpa Locatelli: kaptennya adalah Bremer, siapa yang berhak menentukan pilihan itu

Juventus
M. Locatelli
G. Bremer
L. Spalletti
Serie A

Dengan cedera parah yang dialami gelandang itu, ban kapten akan diberikan kepada bek Brasil itu

Dengan absennya Manuel Locatelli dalam waktu lama, Juventus perlu menentukan kapten baru. Gelandang Juventus itu telah menjalani operasi di Lyon untuk penjahitan meniskus lateral lutut kanan dan diperkirakan baru akan kembali tersedia pada awal musim semi. Karena itu, mulai dari laga tandang Minggu malam melawan Sassuolo, ban kapten seharusnya akan melingkar di lengan Gleison Bremer.


Pilihan terhadap bek Brasil itu terasa nyaris alami, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Selain kualitas teknisnya yang tak diragukan dan profesionalisme tinggi yang ditunjukkannya selama bertahun-tahun, Bremer juga sudah menempati posisi penting dalam hierarki ruang ganti. Pada musim lalu, hanya ada tiga pemain yang mengenakan ban kapten Juventus dan Locatelli, saat menjadi starter, hampir selalu memakainya. Saat ia absen, tugas itu justru empat kali jatuh kepada Bremer dan dua kali kepada Kenan Yildiz, yang juga menepi karena cedera, hingga awal November.


Wakil Bremer bisa jadi adalah Weston McKennie, tetapi ia lebih dulu harus pulih dari kelelahan otot yang membuatnya absen dalam laga melawan Parma dan Milan.



  • Di Juventus, Luciano Spalletti yang akan menentukan kapten, seperti tradisi di klub tersebut. Dan mari kita ingat, dibandingkan masa lalu, beberapa episode yang masih membekas dalam ingatan: seperti perpindahan ban kapten dari Antonio Conte kepada Alessandro Del Piero, yang diputuskan oleh Lippi, atau keputusan Thiago Motta mencopot ban kapten dari Danilo (yang juga tersingkir dari skuad lalu dijual) untuk memberikannya lebih dulu kepada Federico Gatti dan kemudian, secara bergiliran, kepada pemain lain. Dalam konteks lain, justru para pemain sendiri yang menentukan kapten. Atau para pemain putri sendiri, seperti dalam kasus London City Lionesses, seperti disampaikan oleh pemain Italia Elena Linari, mantan Roma, kepada Tuttosport: "Klub memutuskan bahwa para pemain putri sendiri yang memilih tiga kapten, ide yang saya sukai dan yang juga bisa diterapkan di Italia".

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV