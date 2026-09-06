Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara kepada mikrofon DAZN sebelum laga melawan Milan: "Laga dengan energi besar di lapangan, tim-tim yang sangat ofensif, dengan para pemain yang bisa mencoba dan menemukan permainan. AC Milan ingin memenangkan pertandingan? Itu menjadi akselerator bagi potensi kami, karena kami juga ingin menang dan akan terbuka banyak ruang".
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Juventus, Spalletti: "Yang akan menentukan adalah siapa yang masuk dari bangku cadangan"
Tentang Nico Gonzalez dan Alajbegovic: "Nico hari ini bermain sejak awal, ada pilihan-pilihan yang harus dibuat, saat melawan Parma dia sangat menentukan ketika masuk di tengah pertandingan, hari ini akan berbeda, bagaimanapun juga sangat penting agar semua pemain siap pada momen-momen pertandingan. Kami kemudian akan punya lima pemain lain yang masuk dan akan menjadi penentu".
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