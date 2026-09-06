Juventus, Spalletti: "Yang akan menentukan adalah siapa yang masuk dari bangku cadangan"

Tentang Nico Gonzalez dan Alajbegovic: "Nico hari ini bermain sejak awal, ada pilihan-pilihan yang harus dibuat, saat melawan Parma dia sangat menentukan ketika masuk di tengah pertandingan, hari ini akan berbeda, bagaimanapun juga sangat penting agar semua pemain siap pada momen-momen pertandingan. Kami kemudian akan punya lima pemain lain yang masuk dan akan menjadi penentu".