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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti tak punya pilihan selain memulihkan Woltemade

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
L. Spalletti
Serie A

Rangkaian laga berat yang menanti Juventus akan membuat pemain Jerman itu tak tergantikan

Serie A akan segera kembali bergulir dan setelah jeda internasional berakhir, klub-klub sudah mulai kembali menyambut para pemain yang bertugas bersama tim nasional masing-masing. Tujuannya adalah agar siap saat peluit kick-off giornata berikutnya di liga (pekan ke-6 musim 2026/2027) dibunyikan, yang akan menandai dimulainya jadwal padat yang sesungguhnya, terutama bagi tim-tim yang tampil di kompetisi Eropa.

Di antaranya tentu saja ada Juventus, dengan Luciano Spalletti yang dalam tiga pekan ini bisa bekerja di Continassa dengan kekuatan terbatas, baik karena begitu banyak cedera yang terjadi sejak awal tahun maupun karena banyak pemain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Besok para pemain Amerika Selatan terakhir akan kembali, tetapi untuk laga Minggu malam yang akan mempertemukan Juventus dengan Cagliari di kandang lawan, sang pelatih Juventus akan berangkat dari dua kepastian mutlak - meski bertolak belakang - yang berkaitan dengan lini serang: Kolo Muani dan Woltemade.


  • KOLO MUANI AKAN MENJADI KEPASTIAN

    Sejak awal musim, di antara dua penyerang itu Spalletti selalu memilih Kolo Muani sebagai penyerang andalannya. Pemain Prancis itu selalu menjadi starter dalam 5 dari 5 laga Serie A, tetapi belum juga menemukan jalan menuju gol dan sejauh ini hanya mencatatkan satu assist dalam kekalahan 3-2 dari Sassuolo.

    Meski demikian, dan meski Spalletti tidak menutupi bahwa pada prinsipnya ia lebih menyukai penyerang tengah dengan karakteristik berbeda, dialah yang akan kembali menjadi starter saat tandang ke Cagliari usai jeda, di lini depan Juventus.

    Mantan pemain PSG dan Tottenham itu, memang tidak dipanggil timnas Prancis asuhan Zinedine Zidane dan bisa berlatih 100% (terlepas dari masalah pada tangannya) di bawah arahan sang pelatih. Secara teori, ia bisa menjadi yang paling bugar di lini serang yang justru melihat Alajbegovic, Conceicao, Zhegrova, Nico Gonzalez, dan juga Nick Woltemade dipanggil oleh tim nasional masing-masing.

  • Woltemade gagal di Jerman

    Kabar baik untuk Spalletti sayangnya berakhir sampai di sini, karena jika Kolo Muani mampu berkembang secara fisik dan mental di bawah arahan sang pelatih, penyerang tengah Jerman itu pulang dari dua laga bersama tim nasional Jerman dengan ketidakpastian yang semakin besar di hadapannya. Sinyal positif yang terlihat di Liga Europa melawan Nec dan yang sudah mulai memudar dalam hanya 4 menit saat menghadapi Atalanta padam lewat kesalahan di depan gawang saat melawan Serbia, yang juga menjatuhkannya di mata opini publik dan media yang mengikuti tim nasional Jerman yang tengah menjalani perombakan besar dan karena itu mendapat sorotan penuh.

  • Woltamade harus dipulihkan

    Nick Woltemade bukan aset Juventus, ia datang dengan status pinjaman murni dari Newcastle dan tidak ada opsi pembelian sama sekali, tetapi memulihkannya untuk Spalletti adalah misi yang tak bisa dikesampingkan. Penyerang Jerman itu memang unik dalam skuad Juventus dari segi karakteristik fisik, tetapi yang terutama, dengan menghitung 9 pertandingan berikutnya hanya dalam waktu sebulan, yang juga akan membuat Juventus bermain pada hari Kamis untuk laga-laga Europa League dengan waktu pemulihan yang lebih singkat, ia akan menjadi pelapis yang bukan hanya alami, tetapi juga diperlukan untuk Kolo Muani.

    Hingga saat ini dampaknya di tim nyaris nol di liga: 0 gol dan 0 assist, tetapi juga 0,27 dalam catatan xGoal (angka yang sangat rendah untuk seorang penyerang) hasil dari 1 tembakan tepat sasaran dan 2 tembakan melenceng, termasuk 1 peluang besar yang terbuang. Bahkan dalam kerja samanya dengan rekan setim, Woltemade baru mencatat 1 peluang besar yang diciptakan dan 0,05 xA (assist yang diharapkan). Namun, data yang paling mengkhawatirkan Spalletti adalah 3 kali kehilangan bola, hanya 50% duel udara yang dimenangi, dan 71% tekel yang berhasil dimenangkan.

    Itu menjadi tanda bahwa kondisinya, baik fisik maupun terutama mental, masih jauh dari masa terbaiknya. Memulihkan Woltemade adalah sebuah kebutuhan, mengembalikannya menjadi bomber yang berpotensi bertaraf Eropa dan melepaskan label fenomena yang hanya jago di media sosial dari dirinya adalah misi paling sulit yang ada di hadapan Spalletti.

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