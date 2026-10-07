Juventus, Spalletti tak punya pilihan selain memulihkan Woltemade

Serie A akan segera kembali bergulir dan setelah jeda internasional berakhir, klub-klub sudah mulai kembali menyambut para pemain yang bertugas bersama tim nasional masing-masing. Tujuannya adalah agar siap saat peluit kick-off giornata berikutnya di liga (pekan ke-6 musim 2026/2027) dibunyikan, yang akan menandai dimulainya jadwal padat yang sesungguhnya, terutama bagi tim-tim yang tampil di kompetisi Eropa.
Di antaranya tentu saja ada Juventus, dengan Luciano Spalletti yang dalam tiga pekan ini bisa bekerja di Continassa dengan kekuatan terbatas, baik karena begitu banyak cedera yang terjadi sejak awal tahun maupun karena banyak pemain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Besok para pemain Amerika Selatan terakhir akan kembali, tetapi untuk laga Minggu malam yang akan mempertemukan Juventus dengan Cagliari di kandang lawan, sang pelatih Juventus akan berangkat dari dua kepastian mutlak - meski bertolak belakang - yang berkaitan dengan lini serang: Kolo Muani dan Woltemade.