Juventus, Spalletti tak punya pilihan selain memulihkan Woltemade

Nick Woltemade bukan aset Juventus, ia datang dengan status pinjaman murni dari Newcastle dan tidak ada opsi pembelian sama sekali, tetapi memulihkannya untuk Spalletti adalah misi yang tak bisa dikesampingkan. Penyerang Jerman itu memang unik dalam skuad Juventus dari segi karakteristik fisik, tetapi yang terutama, dengan menghitung 9 pertandingan berikutnya hanya dalam waktu sebulan, yang juga akan membuat Juventus bermain pada hari Kamis untuk laga-laga Europa League dengan waktu pemulihan yang lebih singkat, ia akan menjadi pelapis yang bukan hanya alami, tetapi juga diperlukan untuk Kolo Muani.

Hingga saat ini dampaknya di tim nyaris nol di liga: 0 gol dan 0 assist, tetapi juga 0,27 dalam catatan xGoal (angka yang sangat rendah untuk seorang penyerang) hasil dari 1 tembakan tepat sasaran dan 2 tembakan melenceng, termasuk 1 peluang besar yang terbuang. Bahkan dalam kerja samanya dengan rekan setim, Woltemade baru mencatat 1 peluang besar yang diciptakan dan 0,05 xA (assist yang diharapkan). Namun, data yang paling mengkhawatirkan Spalletti adalah 3 kali kehilangan bola, hanya 50% duel udara yang dimenangi, dan 71% tekel yang berhasil dimenangkan.

Itu menjadi tanda bahwa kondisinya, baik fisik maupun terutama mental, masih jauh dari masa terbaiknya. Memulihkan Woltemade adalah sebuah kebutuhan, mengembalikannya menjadi bomber yang berpotensi bertaraf Eropa dan melepaskan label fenomena yang hanya jago di media sosial dari dirinya adalah misi paling sulit yang ada di hadapan Spalletti.