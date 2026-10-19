Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti seperti Thiago Motta dan Tudor. Pirlo tampil jauh lebih baik

L. Spalletti
Juventus
Serie A

Semua statistik Spalletti dan perbandingannya dengan para pendahulunya

Luciano Spalletti, yang menggantikan Igor Tudor setelah ia dipecat pada 30 Oktober 2025, kini sudah setahun menangani Juventus, melintasi dua musim. Kekalahan telak dari Lazio pada Minggu malam di Allianz Stadium, serta pernyataan seusai pertandingan, menjerumuskan Juventus ke dalam krisis mendalam, sementara Spalletti sendiri kini berada di bawah sorotan. Lantas, seperti apa catatan Spalletti selama menangani Si Nyonya Tua?


Di liga, Spalletti telah memimpin Juventus dalam 36 pertandingan (29 laga pada musim 2025/2026 dan 7 laga pada musim 2026-27). Jika hanya menghitung Serie A, angkanya sangat jelas: dari total 36 pertandingan, Spalletti memenangi 18 laga, tepat separuhnya. Catatan itu membaik jika pertandingan piala turut dihitung, tetapi hanya sedikit (25 kemenangan dalam 47 pertandingan).


36 pertandingan liga bersama Spalletti

18 kemenangan

11 hasil imbang

7 kekalahan

65 poin dari 108 poin yang tersedia (rata-rata: 1,81 poin per pertandingan)


  • 15 TAHUN TERAKHIR

    Menilik 15 tahun terakhir Juventus, dari 2011 hingga sekarang, dengan hanya memperhitungkan pertandingan liga serta mengecualikan masa singkat Massimo Brambilla (satu pertandingan di bangku pelatih) dan Paolo Montero (dua pertandingan) sebagai pelatih sementara, Juventus bersama Spalletti mencatatkan laju yang sangat mirip dengan Juventus era Thiago Motta (yang secara proporsional lebih jarang menang, tetapi juga lebih jarang kalah), dan hanya sedikit lebih baik daripada Juventus era Tudor. Sementara itu, tim-tim asuhan Conte, Allegri, Sarri, bahkan Pirlo, terpaut sangat jauh. Berikut rinciannya berdasarkan data yang dilaporkan Sky.


  • PERBANDINGAN

    Conte: 273 poin dalam 114 pertandingan (83 kemenangan, 24 imbang, 7 kekalahan): rata-rata 2,39 poin

    Allegri: 663 poin dalam 302 pertandingan (202 kemenangan, 57 imbang, 43 kekalahan): rata-rata 2,20 poin

    Sarri: 83 poin dalam 38 pertandingan (26 kemenangan, 5 imbang, 7 kekalahan): rata-rata 2,18 poin

    Pirlo: 78 poin dalam 38 pertandingan (23 kemenangan, 9 imbang, 6 kekalahan): rata-rata 2,05 poin

    Spalletti: 65 poin dalam 36 pertandingan (18 kemenangan, 11 imbang, 7 kekalahan): rata-rata 1,81 poin

    Motta: 52 poin dalam 29 pertandingan (13 kemenangan, 13 imbang, 3 kekalahan): rata-rata 1,79 poin

    Tudor: 30 poin dalam 17 pertandingan (8 kemenangan, 6 imbang, 3 kekalahan): rata-rata 1,76 poin


  • Hanya tiga kali lebih buruk

    Sejak 2001 hingga kini, Juventus hanya tiga kali mengawali musim liga dengan hasil lebih buruk: pada 2015/16, ketika mereka baru mengumpulkan 8 poin setelah tujuh pertandingan (namun kemudian berhasil bangkit secara luar biasa dan bahkan meraih gelar Serie A); pada 2008/2009, ketika mereka mengumpulkan 9 poin (dengan Ranieri sebagai pelatih; musim itu berakhir di posisi kedua); dan pada 2022/2023 (10 poin, musim kedua pada periode kedua Allegri, dengan posisi ketujuh sebagai hasil akhir).


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Europa League

22 Okt 2026

REN

REN