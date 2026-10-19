Luciano Spalletti, yang menggantikan Igor Tudor setelah ia dipecat pada 30 Oktober 2025, kini sudah setahun menangani Juventus, melintasi dua musim. Kekalahan telak dari Lazio pada Minggu malam di Allianz Stadium, serta pernyataan seusai pertandingan, menjerumuskan Juventus ke dalam krisis mendalam, sementara Spalletti sendiri kini berada di bawah sorotan. Lantas, seperti apa catatan Spalletti selama menangani Si Nyonya Tua?





Di liga, Spalletti telah memimpin Juventus dalam 36 pertandingan (29 laga pada musim 2025/2026 dan 7 laga pada musim 2026-27). Jika hanya menghitung Serie A, angkanya sangat jelas: dari total 36 pertandingan, Spalletti memenangi 18 laga, tepat separuhnya. Catatan itu membaik jika pertandingan piala turut dihitung, tetapi hanya sedikit (25 kemenangan dalam 47 pertandingan).





36 pertandingan liga bersama Spalletti

18 kemenangan

11 hasil imbang

7 kekalahan

65 poin dari 108 poin yang tersedia (rata-rata: 1,81 poin per pertandingan)



