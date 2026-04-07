Juventus, Spalletti meminta Alisson untuk posisi kiper: berapa harganya, gaji, dan penggantinya di Liverpool

Babak akhir musim yang menegangkan, dengan tiga tim bersaing memperebutkan posisi keempat: Como memimpin dengan 58 poin, Juventus di peringkat kelima dengan selisih satu poin, dan Roma tertinggal empat poin dari zona Liga Champions. Juventus terus mengejar tim asuhan Fabregas dan sementara itu mulai merencanakan strategi transfer pertama untuk musim panas: di antara nama-nama yang masuk dalam daftar manajemen ada juga kiper Brasil Liverpool, Alisson, kelahiran 1992, yang pernah bermain di Italia bersama Roma. Jika Di Gregorio dilepas, Alisson adalah salah satu pemain yang sedang dipantau atas permintaan Luciano Spalletti dan dalam beberapa pekan terakhir juga dikaitkan dengan Inter yang kemungkinan akan melepas Sommer karena kontraknya habis.







