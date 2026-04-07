Francesco Guerrieri

Juventus, Spalletti meminta Alisson untuk posisi kiper: berapa harganya, gaji, dan penggantinya di Liverpool

Juventus
Liverpool
Kiper asal Brasil yang pernah bermain untuk Roma ini menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Juventus jika Di Gregorio hengkang

Babak akhir musim yang menegangkan, dengan tiga tim bersaing memperebutkan posisi keempat: Como memimpin dengan 58 poin, Juventus di peringkat kelima dengan selisih satu poin, dan Roma tertinggal empat poin dari zona Liga Champions. Juventus terus mengejar tim asuhan Fabregas dan sementara itu mulai merencanakan strategi transfer pertama untuk musim panas: di antara nama-nama yang masuk dalam daftar manajemen ada juga kiper Brasil Liverpool, Alisson, kelahiran 1992, yang pernah bermain di Italia bersama Roma. Jika Di Gregorio dilepas, Alisson adalah salah satu pemain yang sedang dipantau atas permintaan Luciano Spalletti dan dalam beberapa pekan terakhir juga dikaitkan dengan Inter yang kemungkinan akan melepas Sommer karena kontraknya habis.



  MENGAPA SPALLETTI INGIN ALISSON

    Pelatih tersebut—yang, kecuali ada kejutan, diperkirakan akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni, karena sudah ada kesepakatan lisan antara kedua belah pihak—menyukai pemain Brasil itu karena kepemimpinannya dan kemampuannya mengolah bola dengan kaki; ia pernah melatihnya di Roma—yang didatangkan atas usulan Walter Sabatini: dia adalah kiper cadangan Szczesny, tahun berikutnya menjadi kiper utama di bawah asuhan Di Francesco - dan dia lah yang meminta kepada para petinggi klub untuk melihat apakah ada peluang untuk mencoba merekrutnya. Alisson memiliki kontrak dengan Liverpool yang akan berakhir pada Juni 2027 - opsi perpanjangan telah digunakan oleh klub - penilaian yang dilakukan klub Inggris tersebut adalah 15/20 juta euro dan gajinya sekitar 7/8 juta euro.


  CEDERA DAN PENGGANTI ALISSON DI LIVERPOOL

    Musim ini, Alisson sering absen karena cedera; ia telah lama berjuang melawan masalah otot dan absen dalam dua pertandingan terakhir melawan Brighton (liga) dan Manchester City (Piala FA) akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya saat pertandingan Liga Champions melawan Galatasaray. Kembalinya Alisson - jika tidak ada komplikasi - diperkirakan pada akhir April, namun Liverpool telah mendatangkan penggantinya musim panas lalu, dan dalam rencana klub, dia adalah penerus Alisson: yaitu Giorgi Mamardashvili, pemain asal Georgia kelahiran 2000, yang didatangkan dari Valencia seharga 30 juta euro dan dipilih sebagai penjaga gawang utama baru The Reds.



