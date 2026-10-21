Juventus berlatih pagi ini di Continassa menjelang pertandingan melawan Rennes yang dijadwalkan berlangsung besok di Allianz Stadium pada matchday ketiga fase liga Liga Europa. Luciano Spalletti menggelar laga latihan untuk skuadnya dan menerapkan formasi dengan tiga bek serta empat bek.
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Juventus, Spalletti jajal pertahanan tiga dan empat bek. Enam pemain absen
Seperti dilaporkan TuttoJuve.com, sebelum latihan rondo dimulai, ada tepuk tangan untuk Domenichini, asisten Spalletti yang hari ini berulang tahun.
Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, dan Ekhator yang cedera tidak mengikuti latihan.
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