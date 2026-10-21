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SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti jajal pertahanan tiga dan empat bek. Enam pemain absen

Juventus vs Rennes
Juventus
Rennes
Europa League

Di Continassa, sesi latihan terakhir jelang laga Liga Europa melawan Rennes.

Juventus berlatih pagi ini di Continassa menjelang pertandingan melawan Rennes yang dijadwalkan berlangsung besok di Allianz Stadium pada matchday ketiga fase liga Liga Europa. Luciano Spalletti menggelar laga latihan untuk skuadnya dan menerapkan formasi dengan tiga bek serta empat bek.

  • Seperti dilaporkan TuttoJuve.com, sebelum latihan rondo dimulai, ada tepuk tangan untuk Domenichini, asisten Spalletti yang hari ini berulang tahun.


    Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, dan Ekhator yang cedera tidak mengikuti latihan.


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