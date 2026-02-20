Juventus CUCI GUDANG! Spalletti Susun Daftar 6 Pemain Yang Akan Didepak

Juventus masih belum menemukan kembali ritme meski sudah menunjuk Luciano Spalletti sebagai pengganti Igor Tudor di awal musim. Mereka tercatat hanya mampu menang sekali dalam enam laga terakhir lintas kompetisi, dengan tiga kekalahan menyakitkan di antaranya. Usai dibantai Atalanta 3-0 di perempat-final Coppa Italia pada awal Februari, Si Nyonya Tua hanya bisa bermain imbang melawan Lazio sebelum kalah dramatis di Derby d'Italia kontra Inter Milan. Hasil terakhir menjadi bencana terparah, setelah Kenan Yildiz cs dibantai Galatasaray 5-2 di Istanbul pada leg pertama play-off fase gugur Liga Champions, Rabu (18/2) kemarin.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sedikitnya enam pemain tim utama dianggap tak lagi sesuai kebutuhan Juventus. Spalletti disebut sudah cukup melihat performa mereka dalam periode sulit terakhir untuk menentukan siapa yang cocok dengan proyeknya. Menjelang bursa transfer musim panas yang krusial, keenam pemain tersebut tak lagi masuk rencana pelatih juara Serie A 2022/23 bersama Napoli itu andai ia bertahan musim depan.