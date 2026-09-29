Juventus, siapa Ginevra Elkann

Lahir pada 1979 di London, Ginevra adalah saudara perempuan John dan Lapo Elkann serta cucu Gianni Agnelli. Produser dan sutradara film, ia menjabat sebagai presiden Asmara Films dan Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Di level korporasi, ia merupakan bagian dari Dewan Direksi Exor, holding keluarga Agnelli-Elkann dan pemegang saham acuan Juventus.





Lulusan Visual Communication di American University of Paris, ia juga meraih gelar master dalam Filmmaking di London Film School.



