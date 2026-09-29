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Celebrity Arrivals At Hotel Excelsior Venice Lido Pier: Day 3 - The 83rd Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, siapa Ginevra Elkann

Juventus
Serie A

Profil saudara perempuan John dan Lapo Elkann

Kabar penting berpotensi muncul di jajaran petinggi Juventus. Menurut laporan Matteo Moretto, Ginevra Elkann bisa menjadi presiden baru Juventus. Sementara itu, jurnalis Giovanni Albanese menulis: "Rumor soal Ginevra Elkann menuju kursi presiden dibantah".



  • Lahir pada 1979 di London, Ginevra adalah saudara perempuan John dan Lapo Elkann serta cucu Gianni Agnelli. Produser dan sutradara film, ia menjabat sebagai presiden Asmara Films dan Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Di level korporasi, ia merupakan bagian dari Dewan Direksi Exor, holding keluarga Agnelli-Elkann dan pemegang saham acuan Juventus.


    Lulusan Visual Communication di American University of Paris, ia juga meraih gelar master dalam Filmmaking di London Film School.


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