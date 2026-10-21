Juventus: Siapa Davide Marchisio dan bagaimana gaya bermain putra Claudio yang mencetak gol seperti ayahnya?

Berlaga di Premier League International Cup, tim Under-23 Juventus bermain imbang 1-1 di kandang Southampton. Gol penyeimbang lahir dari aksi gemilang Davide Marchisio: pada menit ke-68, putra Davide itu menerima bola di area sepertiga akhir lapangan, membawanya maju, lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang akurat dan keras dari tepi kotak penalti ke sudut atas gawang.





Lahir pada 2009, Davide Marchisio juga seorang gelandang. Ia bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang dalam, maupun mezzala. Ia berusia 17 tahun dan secara resmi terikat kontrak dua tahun dengan Juventus sejak September lalu. Sejak awal membela Juventus, ia masuk akademi klub pada usia dini dan telah memenangi gelar juara Under-16 bersama tim tersebut. Sejak tahun ini, ia bermain untuk tim Under-18 dan sudah mencetak tiga gol. Ia juga pernah bergabung dengan skuad senior atas arahan Spalletti , yang memberinya kesempatan menjalani beberapa sesi latihan bersama tim utama dan memainkannya dalam laga persahabatan melawan Cremonese pada jeda internasional terakhir.