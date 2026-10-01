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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Sesko dan Hojbjerg dengan dana segar dari peningkatan modal

Juventus
Transfers
B. Sesko
P. Hoejbjerg

Juventus membidik dua rekrutan penting di lini serang dan lini tengah

Peningkatan modal berikutnya sebesar 250 juta yang diminta dewan direksi Juventus kepada para pemegang saham pada akhirnya bisa menghadirkan, antara Januari dan musim panas mendatang, dana sekitar 100 juta yang bisa dibelanjakan di bursa transfer. Angka yang penting, untuk dibelanjakan pada pemain-pemain yang benar-benar bisa diandalkan.


Di antara mereka, menurut La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg yang berusia 31 tahun kembali masuk radar Juventus. Nama lama yang disukai, perpaduan antara kepemimpinan dan kualitas internasional. Di Marseille, kata “tak tersentuh” sudah tidak ada lagi dan Juventus punya daya tarik untuk bisa meyakinkan pemain Denmark itu, yang juga masuk daftar Fiorentina. Masih untuk lini tengah, dengan profil berbeda dari segi usia dan karakteristik, ada Bakola, 18 tahun, milik Sassuolo, pemain kesayangan CEO Carnevali dan mantan Marseille.

  • Sesko muncul lagi

    Pada musim panas nanti, perburuan striker akan kembali dimulai: kecil kemungkinan Nick Woltemade dipertahankan, setelah direkrut dengan status pinjaman murni dan pada 2025-26 dibayar lebih dari 70 juta oleh Newcastle. Menurut Gazzetta, Juventus dalam beberapa bulan ini akan memantau situasi Benjamin Sesko di Manchester United dan Florian Balogun di Monaco: baik penyerang nomor sembilan asal Slovenia maupun pemain Amerika itu sama-sama menjalani awal yang lambat. Brian Brobbey juga masuk dalam daftar, yang justru mencetak 3 gol dalam 5 laga Premier bersama Sunderland. Juventus mengirim seorang utusan ke Amsterdam pekan lalu untuk memantaunya secara langsung saat melawan Jerman: namun laga Brobbey hanya berlangsung 35 menit karena cedera.

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