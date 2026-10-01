Juventus, Sesko dan Hojbjerg dengan dana segar dari peningkatan modal

Peningkatan modal berikutnya sebesar 250 juta yang diminta dewan direksi Juventus kepada para pemegang saham pada akhirnya bisa menghadirkan, antara Januari dan musim panas mendatang, dana sekitar 100 juta yang bisa dibelanjakan di bursa transfer. Angka yang penting, untuk dibelanjakan pada pemain-pemain yang benar-benar bisa diandalkan.





Di antara mereka, menurut La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg yang berusia 31 tahun kembali masuk radar Juventus. Nama lama yang disukai, perpaduan antara kepemimpinan dan kualitas internasional. Di Marseille, kata “tak tersentuh” sudah tidak ada lagi dan Juventus punya daya tarik untuk bisa meyakinkan pemain Denmark itu, yang juga masuk daftar Fiorentina. Masih untuk lini tengah, dengan profil berbeda dari segi usia dan karakteristik, ada Bakola, 18 tahun, milik Sassuolo, pemain kesayangan CEO Carnevali dan mantan Marseille.