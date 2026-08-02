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Juventus secara resmi merekrut Randal Kolo Muani secara permanen dari Paris Saint-Germain
Konfirmasi resmi transfer tersebut
Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan bahwa Kolo Muani telah menuntaskan transfer permanen ke Juventus hari ini. Menurut laporan dari Italia, kedua klub telah merampungkan kesepakatan senilai €38 juta, dengan tambahan €12 juta dalam bonus terkait performa.
Kolo Muani menjalani tes medisnya di Turin lebih awal hari ini sebelum menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang menguntungkan. Ia dikabarkan akan menerima €5,55 juta bersih per musim ditambah bonus, dengan kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2031. Transfer permanen ini menandai berakhirnya proses negosiasi yang panjang, membawanya kembali ke klub tempat ia memberi dampak signifikan di bawah arahan Thiago Motta selama masa peminjamannya sebelumnya.
Paris Saint-Germain mengucapkan selamat tinggal
Sang juara Prancis menjadi pihak pertama yang secara resmi mengonfirmasi rampungnya kesepakatan tersebut melalui kanal resmi mereka. Dalam pernyataan publik terkait kepergian itu, Paris Saint-Germain menyampaikan terima kasih kepada Kolo Muani atas kontribusinya.
Klub merilis pernyataan berikut terkait transfer tersebut: "Paris Saint-Germain mengumumkan transfer Randal Kolo Muani ke Juventus. Karena itu, Randal Kolo Muani kembali ke Juventus setelah pengalaman pertamanya dengan seragam Turin pada 2025. Paris Saint-Germain berterima kasih kepada Randal Kolo Muani dan mendoakan yang terbaik untuk sisa kariernya." Pengumuman resmi itu secara definitif menutup babaknya di ibu kota Prancis setelah kedatangan awalnya dari Eintracht Frankfurt.
Periode sebelumnya di Turin dan London
Kolo Muani sudah sangat akrab dengan lingkungan di Juventus. Pada bursa transfer musim dingin 2025, ia bergabung dengan klub Italia itu dengan status pinjaman dan dengan cepat menjadi pemain krusial. Dalam periode awal tersebut, ia mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan menyumbang tiga assist. Performa impresifnya membantu tim finis di posisi keempat Serie A dan memastikan lolos ke Liga Champions.
Setelah periode sukses itu, Kolo Muani menghabiskan seluruh musim 2025-2026 dengan status pinjaman di Premier League bersama Tottenham. Saat bermain untuk Tottenham, ia tampil dalam 41 pertandingan, mencetak lima gol dan membukukan lima assist, sebelum akhirnya kembali ke Italia pada Minggu ini.
- AFP
Bersiap untuk musim baru
Juventus kini akan mengintegrasikan Kolo Muani ke dalam skema taktis mereka saat bersiap untuk laga-laga mendatang. Ia diperkirakan akan segera bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam latihan, dengan tujuan membangun dari warisan positif yang ia ciptakan pada 2025. Para penggemar akan menantikan potensi debut keduanya, berharap ketajamannya dalam menyerang dapat mendorong klub menuju kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa musim ini.
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