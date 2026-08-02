Paris Saint-Germain secara resmi mengumumkan bahwa Kolo Muani telah menuntaskan transfer permanen ke Juventus hari ini. Menurut laporan dari Italia, kedua klub telah merampungkan kesepakatan senilai €38 juta, dengan tambahan €12 juta dalam bonus terkait performa.

Kolo Muani menjalani tes medisnya di Turin lebih awal hari ini sebelum menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang menguntungkan. Ia dikabarkan akan menerima €5,55 juta bersih per musim ditambah bonus, dengan kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2031. Transfer permanen ini menandai berakhirnya proses negosiasi yang panjang, membawanya kembali ke klub tempat ia memberi dampak signifikan di bawah arahan Thiago Motta selama masa peminjamannya sebelumnya.



