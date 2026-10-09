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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Diterjemahkan oleh

Juventus, Romano jadi target utama untuk Januari: Carnevali menghubungi Giulini untuk mendahului Inter

Cagliari
Juventus
Inter

Cagliari, Romano adalah talenta yang sedang menanjak: duel ketat antara Juventus dan Inter untuk pemain kelahiran 2006

Juventus sudah bergerak untuk Alessandro Romano. Langkah awal yang menandai dimulainya negosiasi dengan Cagliari untuk pemain kelahiran 2006 itu: Giovanni Carnevali telah melakukan beberapa kontak via telepon dengan Tommaso Giulini untuk meminta informasi detail mengenai gelandang yang menjalani debutnya bersama tim nasional Italia di bawah pelatih Roberto Mancini.


Rencana Juventus jelas: mencoba mendahului persaingan, dari Italia maupun luar negeri, pada Januari. Carneveli ingin bergerak lebih cepat daripada Inter untuk pemain tersebut dan telah menyampaikan minat kuat kepada Cagliari terhadap mantan pemain Roma itu. Juventus melihat dalam diri Roma gelandang yang sudah lama mereka cari, yakni sosok yang mampu mengatur tempo permainan dengan kualitas serta masih memiliki margin perkembangan yang besar.

  • Lini Cagliari

    Setengah Italia menginginkannya setelah musim yang sangat bagus, secara personal, bersama Spezia, tetapi pada akhirnya Cagliari yang cerdik mengamankan Romano dengan biaya 6,5 juta euro plus bonus. Sebuah intuisi jitu yang menghadirkan aset teknis dan ekonomi bagi Cagliari yang ingin dimaksimalkan nilainya oleh Giulini dan Pisacane. Ide patron klub Sardinia itu adalah mulai mendengarkan tawaran yang mungkin datang untuk Romano baru mulai musim panas mendatang, sementara Juventus ingin mempercepat transfer itu pada Januari dan menyiapkan cek senilai 23/25 juta euro. Apakah itu akan cukup? Mungkin tidak, tetapi Juventus serius dan ingin melangkah sampai akhir.

  • INTER UNTUK JUNI

    Inter menjadi tim Italia pertama yang menghubungi Cagliari dan agen sang pemain untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai Romano dan kemungkinan syarat keluarnya: ketertarikan Inter benar-benar konkret, tetapi dengan pandangan untuk musim depan. Baccin dan tim transfer Inter lebih dulu ingin memahami bagaimana masa depan Calhanoglu dan Stankovic sebelum benar-benar bergerak untuk Romano. Dalam beberapa hari terakhir, nama Romano juga dikaitkan dengan AC Milan, tetapi untuk saat ini klub tersebut belum memulai pembicaraan apa pun dengan kubu gelandang Italia itu: profilnya jelas disukai, tetapi Diavolo sedang mengevaluasi daftar panjang profil yang bisa berguna untuk memperkuat lini tengah.

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