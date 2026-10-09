Juventus, Romano jadi target utama untuk Januari: Carnevali menghubungi Giulini untuk mendahului Inter

Juventus sudah bergerak untuk Alessandro Romano. Langkah awal yang menandai dimulainya negosiasi dengan Cagliari untuk pemain kelahiran 2006 itu: Giovanni Carnevali telah melakukan beberapa kontak via telepon dengan Tommaso Giulini untuk meminta informasi detail mengenai gelandang yang menjalani debutnya bersama tim nasional Italia di bawah pelatih Roberto Mancini.





Rencana Juventus jelas: mencoba mendahului persaingan, dari Italia maupun luar negeri, pada Januari. Carneveli ingin bergerak lebih cepat daripada Inter untuk pemain tersebut dan telah menyampaikan minat kuat kepada Cagliari terhadap mantan pemain Roma itu. Juventus melihat dalam diri Roma gelandang yang sudah lama mereka cari, yakni sosok yang mampu mengatur tempo permainan dengan kualitas serta masih memiliki margin perkembangan yang besar.