Juventus, resmi: Pecorino ke Catanzaro

Seperti yang tertulis di situs resmi klub Juventus, "jalan Juventus dan Emanuele Pecorino berpisah".





Pernyataan itu berlanjut: "Penyerang kelahiran 2001 itu meninggalkan Juventus dan pindah secara permanen ke Catanzaro.





Bergabung dengan Juventus pada Januari 2021, Pecorino secara total mencatatkan 59 penampilan bersama Next Gen di Serie C, Coppa Italia Serie C, dan play-off, dengan mencetak 9 gol. Dalam perjalanan kariernya belakangan ini, ia juga sempat menjalani beberapa masa peminjaman, dengan mengenakan seragam Südtirol dan Frosinone".