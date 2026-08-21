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Italy U20 v Portugal U20Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, resmi: Pecorino ke Catanzaro

Transfers
Juventus
Juventus Next Gen
E. Pecorino

Pemain Juventus Next Gen dijual

Seperti yang tertulis di situs resmi klub Juventus, "jalan Juventus dan Emanuele Pecorino berpisah".


Pernyataan itu berlanjut: "Penyerang kelahiran 2001 itu meninggalkan Juventus dan pindah secara permanen ke Catanzaro.


Bergabung dengan Juventus pada Januari 2021, Pecorino secara total mencatatkan 59 penampilan bersama Next Gen di Serie C, Coppa Italia Serie C, dan play-off, dengan mencetak 9 gol. Dalam perjalanan kariernya belakangan ini, ia juga sempat menjalani beberapa masa peminjaman, dengan mengenakan seragam Südtirol dan Frosinone".

  • Dan akhirnya: "Sekarang bagi Emanuele dimulai babak baru dalam kariernya. Terima kasih untuk tahun-tahun ini bersama dan semoga sukses untuk masa depan!"

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