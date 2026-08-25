Juventus resmi melepas Michele Di Gregorio ke Bournemouth: Juventus mengantongi 1,3 juta euro plus bonus

Berikut pernyataan resmi Bournemouth:





AFC Bournemouth dengan senang hati mengumumkan perekrutan Michele Di Gregorio dengan status pinjaman selama satu musim dari Juventus. Kiper berusia 29 tahun itu bergabung dengan "Cherries" setelah memantapkan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang yang paling dihargai di Serie A, serta membawa pengalaman signifikan di level tertinggi sepakbola Italia dan Eropa. Di Gregorio memulai karier profesionalnya di Inter, lalu menimba pengalaman berharga di tim utama saat dipinjamkan ke Renate, Novara, dan Pordenone. Setelah itu, ia menikmati musim yang menjadi titik balik bersama Monza, dengan membantu klub meraih promosi bersejarah ke Serie A.





Penampilannya di kasta tertinggi Italia memberinya pengakuan luas: ia memang dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A musim 2023/24, dengan mencatatkan 14 clean sheet dalam 37 penampilan di semua kompetisi. Setelah pindah ke Juventus pada musim panas 2024, ia mencatatkan penampilan di level domestik maupun Eropa, sekaligus memperkaya rekam jejaknya dengan pengalaman di Liga Champions.





Mengomentari kepindahannya ke AFC Bournemouth, Di Gregorio mengatakan: "Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah momen yang sangat penting bagi saya dan saya percaya keputusan untuk datang ke Bournemouth adalah keputusan yang tepat.





"Saya merasakan kuatnya keinginan klub untuk membawa saya ke sini dan saya juga merasakan ambisi klub untuk terus berkembang dan meraih pencapaian besar. Premier League adalah liga terbaik di dunia. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan memiliki kesempatan bermain di level setinggi ini".





Tiago Pinto, Presiden Operasi Sepakbola AFC Bournemouth, berkomentar: "Michele adalah penjaga gawang dengan kualitas luar biasa dan pengalaman berharga di level tertinggi. Ia secara konsisten menunjukkan kemampuannya di Serie A dan kompetisi Eropa; kami yakin dia akan menjadi tambahan yang sangat bagus untuk skuad kami".





Di Gregorio akan mengenakan nomor punggung 20 di AFC Bournemouth dan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya menjelang laga kandang pertama musim ini di Premier League, yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini.