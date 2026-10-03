Musim ini Juventus pada praktiknya masih belum bisa benar-benar menikmatinya. Kenan Yildiz masih menepi karena patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya, dan kembalinya ke aktivitas makin dekat, tetapi belum dalam waktu dekat. Sejauh ini ia baru mencatatkan satu penampilan dengan 69 menit bermain, dan sejak laga Frosinone vs Juventus itu, ia tidak lagi terlihat di lapangan.

Meski demikian, karakteristik dan potensi playmaker Turki tersebut tetap diketahui semua orang, bukan hanya di Turin, tetapi juga di seluruh Eropa, tempat minat dan pendekatan terhadapnya tidak pernah berhenti meski dalam masa absen paksa ini. Dan di antara klub yang paling aktif memantaunya, lapor Fichajes, ada Real Madrid.