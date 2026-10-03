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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus: Real Madrid tidak menyerah untuk Kenan Yildiz

Juventus
Real Madrid
K. Yildiz

Playmaker Turki itu masih menepi karena cedera, tetapi dari Spanyol namanya terus didorong sebagai target utama Real Madrid untuk bursa transfer berikutnya.

Musim ini Juventus pada praktiknya masih belum bisa benar-benar menikmatinya. Kenan Yildiz masih menepi karena patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya, dan kembalinya ke aktivitas makin dekat, tetapi belum dalam waktu dekat. Sejauh ini ia baru mencatatkan satu penampilan dengan 69 menit bermain, dan sejak laga Frosinone vs Juventus itu, ia tidak lagi terlihat di lapangan.

Meski demikian, karakteristik dan potensi playmaker Turki tersebut tetap diketahui semua orang, bukan hanya di Turin, tetapi juga di seluruh Eropa, tempat minat dan pendekatan terhadapnya tidak pernah berhenti meski dalam masa absen paksa ini. Dan di antara klub yang paling aktif memantaunya, lapor Fichajes, ada Real Madrid.

  • Perubahan di lini serang

    Real Madrid pada musim panas mendatang merencanakan satu lagi revolusi di lini serang. Dampak yang ditimbulkan Vinicius Jr., meski baru saja menandatangani perpanjangan kontrak, tidak disukai suporter maupun klub. Rodrygo akan kembali, ada Endrick yang harus ditempatkan, dan pada kenyataannya, di tengah ketidakpastian ini, satu-satunya yang tak tersentuh akan tetap Kylian Mbappé.


    Dari sini muncul ide untuk melanjutkan jalan yang sudah lama digariskan, yakni memboyong talenta-talenta muda terbaik di dunia, dengan gelandang serang Juventus yang mendapat persetujuan penuh dari semua pihak di klub dan yang juga memiliki Arda Guler sebagai pendukung istimewa.

  • Capital gain Juve?

    Juventus sejak lama telah memilih untuk bertaruh besar pada pemain kelahiran 2005 itu sebagai bintang masa kini dan masa depan klub, tetapi perekrutan Alajbegovic pada musim panas, ditambah kesulitan ekonomi yang bisa memaksa Massara dan Carnevali melakukan penjualan besar sebelum Juni kembali menempatkan nama Yildiz di pusat perdebatan.

    Didatangkan secara gratis dari Bayern pada 2022 yang kini sudah terasa lama berlalu, penjualannya dengan angka yang sangat besar akan memungkinkan Juventus sekaligus membereskan pembukuan dan neraca lewat capital gain yang luar biasa besar. Perlawanan dari pihak klub akan ada, tetapi jika datang tawaran tiga digit, segalanya bisa berubah.

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