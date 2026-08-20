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FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus, prioritasnya adalah bek sayap: dari Emerson hingga Shaw, semua namanya

Juventus
Transfers
Emerson Royal
C. Augusto
D. Raum
L. Shaw
A. Carreras
R. Ait Nouri

Bagi Luciano Spalletti, dibutuhkan dua pemain untuk setiap posisi dan yang masih belum terisi justru posisi bek sayap (kanan atau kiri, bergantung pada peran Celik).

Sambil menunggu kepergian Jonathan David, Arthur Melo, dan mungkin juga Teun Koopmeiners demi membuka jalan bagi rekrutan terakhir di lini tengah dan lini serang, Juventus terus bergerak di bursa transfer dengan berusaha memenuhi permintaan Luciano Spalleti. Prioritasnya, pertama-tama dari segi jumlah lalu teknis, jelas adalah mendatangkan seorang bek sayap murni, sebisa mungkin di sisi kiri, yang bisa bergantian atau menggantikan Cambiaso, yang pada tahun terakhirnya tidak tampil konsisten.

Karena itu, muncullah berbagai nama dan negosiasi dengan profil yang beragam, mulai dari pemain muda potensial, opsi yang sudah teruji, hingga rekrutan berpengalaman. Berikut semua namanya.

  • Spalletti menginginkan dua pemain untuk setiap posisi

    Kedatangan Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumi, dan Vicario pada dasarnya telah melengkapi skuad Juventus yang memang membutuhkan banyak revisi. Dengan menganalisis komposisi tim secara keseluruhan (dan juga mempertimbangkan semua pemain yang saat ini berstatus surplus), hanya ada satu posisi di mana, dengan mendengarkan permintaan Spalletti, Juventus terlihat kekurangan pemain.


    "Kami harus meningkatkan dua posisi ini dalam skuad. Kami membutuhkan lebih banyak pemain yang bisa bersaing untuk satu tempat" kata sang pelatih setelah laga uji coba internal singkat melawan Next Gen, dan satu-satunya posisi yang masih lowong adalah bek sayap, sebisa mungkin di sisi kiri.

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  • Emerson cedera "ringan"

    Jalur yang bisa terwujud paling cepat adalah yang mengarah ke Marseille, di mana klub Prancis itu sedang bergelut dengan masalah serius terkait Financial Fair Play dan dengan senang hati akan membuka peluang untuk melepas pemain-pemain dengan gaji besar. Di antara mereka ada Emerson Royal, mantan pemain Roma dan mantan pemain tim nasional Italia yang sudah sangat mengenal Serie A dan Italia. Kepada OM juga telah ditawarkan peminjaman Michele Di Gregorio, dan operasi dengan pertukaran pinjaman bisa rampung dalam waktu singkat.

  • Rekrutan muda

    Di antara nama-nama yang paling "berprospek", tetapi akibatnya juga kurang menguntungkan secara ekonomi, ada Rayan Ait-Nouri, yang bukan sosok sentral di City asuhan Maresca dan hanya duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat kalah dari Arsenal di Community Shield.

    Lalu ada Alvaro Carreras, yang bukan sosok sentral bagi José Mourinho di Real Madrid, tetapi dibayar sangat mahal untuk dipulangkan ke klub asalnya setelah sempat berkelana antara Manchester United dan Benfica hanya setahun lalu.

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  • Barang bekas yang aman dan kesempatan last minute

    Sangat diminati, tetapi hingga saat ini keduanya dianggap tak tersentuh kecuali ada tawaran di luar harga pasar - yang tidak bisa dan tidak ingin dipenuhi Juventus - baik David Raum, pemain Jerman kelahiran 1998 yang kontraknya dengan Leipzig berakhir pada 2027, maupun Carlos Augusto yang terikat kontrak dengan Inter hingga 30 Juni 2028 dan belum menemukan cara untuk memperpanjang kontraknya.

    Peluang di akhir bursa transfer justru bisa diwakili oleh Luke Shaw, yang kini nyaris menjadi ikon Manchester United, tetapi klub itu sudah lama mencari penggantinya dan tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan Alejandro Balde yang saat ini didepak Barcelona. Pemain Spanyol itu akan membuka jalan bagi kepergian sang pemain Inggris dan Juventus bisa memanfaatkan peluang last minute tersebut.

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