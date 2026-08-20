Sambil menunggu kepergian Jonathan David, Arthur Melo, dan mungkin juga Teun Koopmeiners demi membuka jalan bagi rekrutan terakhir di lini tengah dan lini serang, Juventus terus bergerak di bursa transfer dengan berusaha memenuhi permintaan Luciano Spalleti. Prioritasnya, pertama-tama dari segi jumlah lalu teknis, jelas adalah mendatangkan seorang bek sayap murni, sebisa mungkin di sisi kiri, yang bisa bergantian atau menggantikan Cambiaso, yang pada tahun terakhirnya tidak tampil konsisten.

Karena itu, muncullah berbagai nama dan negosiasi dengan profil yang beragam, mulai dari pemain muda potensial, opsi yang sudah teruji, hingga rekrutan berpengalaman. Berikut semua namanya.