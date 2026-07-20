Sebuah kemungkinan, bukan prioritas. Namun juga sebuah petunjuk penting: kamu berharga, tapi bukan pemain yang tak tergantikan. Juventus belum secara resmi menempatkan Pierre Kalulu di bursa transfer, tetapi jika ada tawaran yang bagus, mereka mungkin memutuskan untuk melepasnya. Tuttosport menyebutkan angka-angka; mantan pemain Milan ini, yang merupakan salah satu pemain terbaik Juventus musim lalu, bisa hengkang dengan harga 50 juta euro. Inilah harga yang ditetapkan oleh pihak Continassa, sebuah pesan yang jelas bagi pihak-pihak yang tertarik pada bek yang tumbuh besar di Lyon ini, terutama klub-klub Liga Premier, yang dalam beberapa bulan terakhir telah melakukan pendekatan.
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Juventus, Pierre Kalulu mungkin akan dilepas: harga yang diminta adalah 50 juta euro
PRIORITAS: KEPERGIAN THURAM DAN BREMER
Kedatangan Celik yang mengejutkan—yang direbut dari Roma yang hampir memperpanjang kontraknya—tidak terkait dengan keinginan untuk melepas Kalulu, namun memang benar bahwa Juventus harus mengumpulkan dana agar dapat memberikan Spalletti pemain tambahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tim. Mereka harus melepas pemain untuk bisa membeli yang baru: hingga saat ini, banyak pemain yang siap hengkang, namun belum ada yang memiliki tiket yang sudah dipesan ke destinasi lain. Sebelum mendengarkan tawaran untuk Kalulu, Juve ingin memahami apakah ada peluang untuk melepas Bremer dan terutama Thuram (yang saat ini berada di ruang perawatan karena masalah otot); jika semuanya tetap stagnan, maka mereka akan terpaksa mengumpulkan dana dari mantan pemain Milan tersebut, yang dalam seragam hitam-putih telah mencetak 3 gol dan 8 assist dalam 92 pertandingan.
BERAPA BIAYA YANG DIBUTUHKAN UNTUK KALULU?
Pada Juni 2025, Juventus membeli Kalulu dari Milan seharga 14,3 juta euro ditambah 0,3 juta euro biaya tambahan dan bonus maksimal sebesar 3 juta euro. Kalulu terikat dengan Bianconeri melalui kontrak yang akan berakhir pada 2029 dengan gaji bersih 2,4 juta euro per musim ditambah bonus. Biaya tahunannya, termasuk gaji dan amortisasi, sebesar 6,72 juta euro. Menjualnya seharga 50 juta euro berarti akan menghasilkan keuntungan modal yang besar.
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