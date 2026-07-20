Juventus, Pierre Kalulu mungkin akan dilepas: harga yang diminta adalah 50 juta euro

Kedatangan Celik yang mengejutkan—yang direbut dari Roma yang hampir memperpanjang kontraknya—tidak terkait dengan keinginan untuk melepas Kalulu, namun memang benar bahwa Juventus harus mengumpulkan dana agar dapat memberikan Spalletti pemain tambahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tim. Mereka harus melepas pemain untuk bisa membeli yang baru: hingga saat ini, banyak pemain yang siap hengkang, namun belum ada yang memiliki tiket yang sudah dipesan ke destinasi lain. Sebelum mendengarkan tawaran untuk Kalulu, Juve ingin memahami apakah ada peluang untuk melepas Bremer dan terutama Thuram (yang saat ini berada di ruang perawatan karena masalah otot); jika semuanya tetap stagnan, maka mereka akan terpaksa mengumpulkan dana dari mantan pemain Milan tersebut, yang dalam seragam hitam-putih telah mencetak 3 gol dan 8 assist dalam 92 pertandingan.



