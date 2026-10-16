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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus pertimbangkan Kolo Muani dan Woltemade menjadi starter bersama saat melawan Lazio. Ini pemain yang bakal tersisih

Juventus
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Serie A

Setelah penampilan apik Juventus dalam setengah jam terakhir di Vigo, saat kedua penyerang berada di lapangan, Spalletti mempertimbangkan untuk menurunkan mereka bersama sejak menit pertama.

Ini sebuah gagasan yang semakin konkret seiring berjalannya waktu: Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade bermain bersama sejak menit pertama dalam laga Juventus-Lazio pada Minggu malam. Kehadiran kedua penyerang Juventus di lapangan pada bagian akhir pertandingan Liga Europa yang dimenangi Juventus di kandang Celta Vigo mengubah permainan tim dan mewujudkan kebangkitan mereka. Keduanya mencetak gol dan sama-sama tampil semakin baik.


Woltemade, yang bermain buruk pada babak pertama seperti hampir seluruh tim, tampil dengan semangat berbeda pada babak kedua hingga mencetak gol penyeimbang pada menit ke-58. Itu gol keduanya bersama Juventus setelah gol lewat penalti melawan NEC, juga di Liga Europa. Kemudian, masuknya Kolo Muani pada menit ke-64 menggantikan Alajbegovic yang tampil lesu memberi dorongan tambahan bagi tim dan Woltemade sendiri, yang bergerak lebih baik dan lebih efektif. Hingga gol kemenangan yang dicetak pemain Prancis itu pada menit ke-92.


  • APA PENDAPAT WOLTEMADE?

    Selepas pertandingan, Woltemade berkomentar: "Saya senang bermain bersama Kolo Muani. Hari ini kami tampil sangat baik dan dia mencetak gol untuk pertandingan kedua berturut-turut. Sebelum pertandingan, Capello mengatakan kepada Spalletti bahwa saya dan Kolo Muani harus bermain bersama? Ya, tetapi saya bukan pelatih: saya percaya kepadanya. Saya pikir jika kami terus mencetak gol, itu hanya akan membantu kami".


    Gagasan itu terus terlintas di benak Spalletti, terlepas dari saran Capello. Penampilan bagus pada setengah jam terakhir melawan Celta juga bisa meyakinkan pelatih Juventus itu untuk menurunkan keduanya sebagai starter melawan Lazio dalam laga Minggu malam pada pekan ketujuh Serie A. Itu belum pasti, tetapi merupakan opsi yang sedang dipertimbangkan Spalletti, dan kita akan melihat apa yang ia katakan dalam konferensi pers sehari sebelum pertandingan.

  • SIAPA YANG TIDAK MASUK SKUAD?

    Jika Kolo Muani dan Woltemade sama-sama menjadi starter, siapa yang mungkin tersisih? Dibandingkan dengan susunan pemain yang diturunkan di Vigo, salah satu dari Conceicao dan Alajbegovic bisa duduk di bangku cadangan. Jika salah satu dari Kolo Muani dan Woltemade perlu diganti saat pertandingan berlangsung, Spalletti memiliki opsi Nico Gonzalez dan Boga. Boga berlatih bersama tim hari ini dan bisa kembali masuk daftar pemain yang dipanggil setelah lebih dari sebulan.

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