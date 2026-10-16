Ini sebuah gagasan yang semakin konkret seiring berjalannya waktu: Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade bermain bersama sejak menit pertama dalam laga Juventus-Lazio pada Minggu malam. Kehadiran kedua penyerang Juventus di lapangan pada bagian akhir pertandingan Liga Europa yang dimenangi Juventus di kandang Celta Vigo mengubah permainan tim dan mewujudkan kebangkitan mereka. Keduanya mencetak gol dan sama-sama tampil semakin baik.





Woltemade, yang bermain buruk pada babak pertama seperti hampir seluruh tim, tampil dengan semangat berbeda pada babak kedua hingga mencetak gol penyeimbang pada menit ke-58. Itu gol keduanya bersama Juventus setelah gol lewat penalti melawan NEC, juga di Liga Europa. Kemudian, masuknya Kolo Muani pada menit ke-64 menggantikan Alajbegovic yang tampil lesu memberi dorongan tambahan bagi tim dan Woltemade sendiri, yang bergerak lebih baik dan lebih efektif. Hingga gol kemenangan yang dicetak pemain Prancis itu pada menit ke-92.



