Kedatangan Giovanni Carnevali sebagai direktur eksekutif baru Juventus menggantikan Damien Comolli dapat mengubah dinamika bursa transfer di kubu Bianconeri. Direktur eksekutif baru tersebut telah bertemu dengan Luciano Spalletti di Forte dei Marmi untuk mulai merencanakan skuad menjelang musim depan.

Setelah perbincangan pada hari Jumat, ada pertemuan puncak pada Sabtu, 13 Juni, di mana berbagai topik dibahas: ada pemain-pemain yang tidak bisa diganggu gugat oleh Spalletti, tetapi juga kemungkinan pembukaan kembali negosiasi perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic. Ini akan menjadi skenario yang mengejutkan, namun bisa saja terwujud dalam beberapa hari ke depan.

Direktur eksekutif baru tersebut, memang, sedang meninjau semua kasus, termasuk kasus pemain asal Serbia itu, yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni: situasinya tetap sangat rumit, namun sesuatu mungkin berubah setelah kepergian Comolli. Kedua belah pihak sebelumnya menghadapi perbedaan yang sangat besar, yang sulit untuk dijembatani, namun Carnevali mungkin dapat membantu mengubah, secara tak terduga, dinamika negosiasi.



