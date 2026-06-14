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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Juventus, pertemuan Carnevali dan Spalletti: hal ini dapat membuka kembali peluang perpanjangan kontrak Vlahovic

Juventus
Transfers
Serie A
D. Vlahovic

Carnevali dan Spalletti juga membahas perpanjangan kontrak Vlahovic dalam pertemuan penting terkait bursa transfer di Toscana.

Kedatangan Giovanni Carnevali sebagai direktur eksekutif baru Juventus menggantikan Damien Comolli dapat mengubah dinamika bursa transfer di kubu Bianconeri. Direktur eksekutif baru tersebut telah bertemu dengan Luciano Spalletti di Forte dei Marmi untuk mulai merencanakan skuad menjelang musim depan.

Setelah perbincangan pada hari Jumat, ada pertemuan puncak pada Sabtu, 13 Juni, di mana berbagai topik dibahas: ada pemain-pemain yang tidak bisa diganggu gugat oleh Spalletti, tetapi juga kemungkinan pembukaan kembali negosiasi perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic. Ini akan menjadi skenario yang mengejutkan, namun bisa saja terwujud dalam beberapa hari ke depan.

Direktur eksekutif baru tersebut, memang, sedang meninjau semua kasus, termasuk kasus pemain asal Serbia itu, yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni: situasinya tetap sangat rumit, namun sesuatu mungkin berubah setelah kepergian Comolli. Kedua belah pihak sebelumnya menghadapi perbedaan yang sangat besar, yang sulit untuk dijembatani, namun Carnevali mungkin dapat membantu mengubah, secara tak terduga, dinamika negosiasi.


  • BUKAN HANYA JARAK ANTARA PERMINTAAN DAN PENAWARAN

    Seperti dilansir Tuttosport, masalah antara Vlahovic dan Damien Comolli tidak hanya bersifat finansial. Memang, selisih antara gaji delapan juta euro per musim yang diminta dan tawaran lima juta euro cukup besar, tetapi mantan direktur eksekutif itu juga tidak menyukai cara negosiasi sang penyerang dan agen-agennya.

    Selain sikap kaku Comolli, ada juga kebijakan klub yang jelas. Giorgio Chiellini sendiri, terkait perpanjangan kontrak Vlahovic, pernah menyatakan: "Saya sangat menyesal, hingga akhir ia tetap setia pada Juve. Ia orang yang serius. Dengan angka-angka ini, Vlahovic tidak akan bertahan di Italia, namun wajar jika ia mencari tawaran lain."


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  • SYARAT-SYARAT PERPANJANGAN

    Bagi Bianconeri, secara finansial, memperpanjang kontrak Vlahovic mungkin lebih menguntungkan daripada merekrut penyerang lain, namun dengan syarat-syarat yang ditetapkan Juventus. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi dengan tuntutan delapan juta euro ditambah delapan juta euro komisi, tetapi jika tuntutan tersebut diturunkan, bukan tidak mungkin jalur perpanjangan kontrak dapat dilanjutkan.

    Terlebih lagi karena di kubu Bianconeri ada seorang pria yang, lebih dari siapa pun, sedang mendesak agar perpanjangan kontrak ini terwujud: Luciano Spalletti.

  • PERAN SPALLETTI

    Spalletti membuka peluang bagi Vlahovic untuk tetap bertahan. Pelatih tersebut menganggap pemain asal Serbia itu sebagai penyerang yang ideal untuk gaya permainannya, dan sang pemain kelahiran tahun 2000 itu sendiri sangat menghormati sang pelatih, yang ingin kembali mengandalkannya pada musim depan. Namun, dengan syarat—demikian dilaporkan—bahwa sang penyerang tidak mengganggu keharmonisan di ruang ganti.

  • VLAHOVIC MASIH DI TORINO

    Sementara itu, Vlahovic tetap tinggal di Torino dan menunggu kabar dari Juventus. Ini lebih merupakan harapan daripada penantian yang sesungguhnya, tetapi yang pasti adalah Vlahovictetap memprioritaskan Juventus.

    Proses perpanjangan kontrak, yang tampaknya terhenti, mungkin dapat dilanjutkan kembali, asalkan pemain asal Serbia itu menurunkan tuntutannya dan bersikap lebih kooperatif, bersama dengan rombongannya, dalam proses negosiasi.