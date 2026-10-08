Dari pemain surplus ke pinjaman, lalu menjadi tak tergantikan, hingga memperbarui kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada 2029. Itulah perjalanan Nico Gonzalez di Juventus: untuk pemain Argentina kelahiran 1998 itu, proses perpanjangan kontrak sedang dalam tahap finalisasi. Hal ini ditulis Romeo Agresti di Twitter.





Didatangkan Juventus pada musim panas 2024 berkat Cristiano Giuntoli dengan nilai total 33 juta di antara pinjaman, penebusan, dan bonus, Nico Gonzalez menjalani musim 2024-25 antara lapangan dan bangku cadangan, yakni musim peralihan dari Thiago Motta ke Igor Tudor dan keberhasilan lolos ke Liga Champions pada pekan terakhir. Untuk mantan pemain Fiorentina itu, pada musim tersebut, ada 38 penampilan dan 5 gol, sebelum peminjamannya ke Atletico Madrid diputuskan Damien Comolli. Di Colchoneros, di bawah asuhan Diego Simeone, Nico menjalani musim yang bagus, dengan catatan 37 penampilan dan 5 gol, lalu tampil di Piala Dunia yang luar biasa bersama Argentina.