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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, perpanjangan kontrak Nico Gonzalez segera datang: durasi dan angka-angka dalam gaji barunya

Juventus
N. Gonzalez
Transfers
Serie A

Pemain Argentina itu berubah dari sosok surplus yang dipinjamkan menjadi pemain yang tak tergantikan bagi Spalletti

Dari pemain surplus ke pinjaman, lalu menjadi tak tergantikan, hingga memperbarui kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada 2029. Itulah perjalanan Nico Gonzalez di Juventus: untuk pemain Argentina kelahiran 1998 itu, proses perpanjangan kontrak sedang dalam tahap finalisasi. Hal ini ditulis Romeo Agresti di Twitter.


Didatangkan Juventus pada musim panas 2024 berkat Cristiano Giuntoli dengan nilai total 33 juta di antara pinjaman, penebusan, dan bonus, Nico Gonzalez menjalani musim 2024-25 antara lapangan dan bangku cadangan, yakni musim peralihan dari Thiago Motta ke Igor Tudor dan keberhasilan lolos ke Liga Champions pada pekan terakhir. Untuk mantan pemain Fiorentina itu, pada musim tersebut, ada 38 penampilan dan 5 gol, sebelum peminjamannya ke Atletico Madrid diputuskan Damien Comolli. Di Colchoneros, di bawah asuhan Diego Simeone, Nico menjalani musim yang bagus, dengan catatan 37 penampilan dan 5 gol, lalu tampil di Piala Dunia yang luar biasa bersama Argentina.

  • KONTRAK BARU

    Musim panas ini, setelah negosiasi dengan Atletico terhenti di hadapan permintaan Juventus sebesar setidaknya 30 juta untuk transfer permanen, Gonzalez kembali ke Continassa, dengan restu Luciano Spalletti. Dalam beberapa pekan, pemain bernomor punggung 31 itu mampu menunjukkan pengaruhnya, lewat gol-gol dan terutama mentalitas pemenang yang tampaknya hanya dimiliki segelintir pemain lain di Juventus saat ini. Hingga akhirnya mendapatkan tempat sebagai starter dan perpanjangan kontrak yang akan segera terwujud.


    Kontrak baru itu diperkirakan akan berlaku hingga 2030, dengan kenaikan gaji dari 3,6 juta per musim saat ini menjadi setidaknya 4 juta (seperti McKennie dan Locatelli), dengan kemungkinan mencapai 4,5 juta (seperti Douglas Luiz dan Koopmeiners).



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