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cm grafica perin juventus 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, penjualan Perin ke Palermo mulai terbuka

Juventus
Transfers
M. Perin
Palermo

Negosiasi transfer kiper dari Juventus ke klub Sisilia itu mulai menemui titik terang.

Negosiasi antara Palermo dan Mattia Perin mulai menemui titik terang dan kini berjalan cepat. Hal itu diungkapkan oleh Matteo Moretto, yang menyebut pada malam hari sempat terjadi kontak intens antara agen sang kiper, Alessandro Lucci, dan Juventus, untuk menurunkan tuntutan finansial klub tersebut.


Juventus bersedia melepas Perin dengan syarat yang menguntungkan, juga sebagai bentuk penghargaan kepada seorang pemain yang memiliki ikatan mendalam dengan klub, tulis Moretto.


Kini Palermo dan Juventus terus berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan final.

  • DAN DI GREGORIO?

    Lalu, untuk situasi penjaga gawang Juventus, posisi Michele Di Gregorio juga masih belum pasti. Jika dia juga pergi, Juventus sedang mempertimbangkan Mandas dari Lazio sebagai pelapis Vicario.


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