Negosiasi antara Palermo dan Mattia Perin mulai menemui titik terang dan kini berjalan cepat. Hal itu diungkapkan oleh Matteo Moretto, yang menyebut pada malam hari sempat terjadi kontak intens antara agen sang kiper, Alessandro Lucci, dan Juventus, untuk menurunkan tuntutan finansial klub tersebut.





Juventus bersedia melepas Perin dengan syarat yang menguntungkan, juga sebagai bentuk penghargaan kepada seorang pemain yang memiliki ikatan mendalam dengan klub, tulis Moretto.





Kini Palermo dan Juventus terus berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan final.