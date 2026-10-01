Seperti yang kita ketahui, dewan direksi Juventus telah mengusulkan peningkatan modal hingga 250 juta euro. Dengan penyerapan pro rata, Exor (65,375%) diperkirakan harus menyetor sekitar 164 juta, dengan 60 juta di antaranya sudah lebih dulu dibayarkan untuk menutup defisit laporan keuangan per 30 Juni 2026, Tether (11,527%) sekitar 28,8 juta dan Lindsell Train (6,2%) sekitar 15,5 juta; sementara saham publik (16,9%) akan mendapat porsi sekitar 42,3 juta. Exor menyatakan siap menjamin saham yang kemungkinan tidak diambil oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga.
Juventus, peningkatan modal: berapa banyak uang yang disuntikkan Tether, Lindsell Train, dan para pemegang saham lainnya
JUVE, PENAMBAHAN MODAL: SAHAM DAN DANA DARI SETIAP PEMEGANG SAHAM
Exor (65,375%): 164 juta
Sudah lebih dulu mengucurkan 60 juta sebagai bagian dari kenaikan modal di masa depan, yang akan diperhitungkan ke dalam porsinya. Dengan demikian, masih ada sekitar 104 juta yang harus disetorkan. Exor telah berkomitmen untuk mengambil porsi miliknya dan disebut siap menjamin saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga. Karena itu, Exor bisa menjadi "parasut" bagi seluruh operasi ini dan, dalam situasi tersebut, melihat persentasenya meningkat.
Tether (11,527%): 28,8 juta
Pemegang saham yang relatif baru tetapi kini sudah signifikan: aktif di aset digital dan penerbit stablecoin USDT. Dalam kenaikan terakhir, Tether mengambil sekitar 11 juta, dengan tetap mempertahankan porsinya.
Lindsell Train (6,2%): 15,5 juta
Perusahaan manajemen asal Inggris yang didirikan pada 2000 oleh Michael Lindsell dan Nick Train, kini menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Seiring waktu, perusahaan ini telah mengurangi kepemilikannya: sempat mencapai lebih dari 11%.
Saham beredar (16,9%): 42,3 juta
Basis yang sangat terfragmentasi, dengan pemegang saham kecil, institusional, dan dana-dana besar.
PERTANDINGAN YANG SEBENARNYA
Seperti yang disoroti Gazzetta.it, pertarungan sesungguhnya karena itu menyangkut sekitar 86,6 juta euro: itulah angka yang, melalui penawaran pro rata, seharusnya datang dari para pemegang saham selain Exor (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + pasar 42,3). Jika ada yang tidak ikut, Exor yang akan menutup kekurangannya.
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