Exor (65,375%): 164 juta

Sudah lebih dulu mengucurkan 60 juta sebagai bagian dari kenaikan modal di masa depan, yang akan diperhitungkan ke dalam porsinya. Dengan demikian, masih ada sekitar 104 juta yang harus disetorkan. Exor telah berkomitmen untuk mengambil porsi miliknya dan disebut siap menjamin saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga. Karena itu, Exor bisa menjadi "parasut" bagi seluruh operasi ini dan, dalam situasi tersebut, melihat persentasenya meningkat.





Tether (11,527%): 28,8 juta

Pemegang saham yang relatif baru tetapi kini sudah signifikan: aktif di aset digital dan penerbit stablecoin USDT. Dalam kenaikan terakhir, Tether mengambil sekitar 11 juta, dengan tetap mempertahankan porsinya.





Lindsell Train (6,2%): 15,5 juta

Perusahaan manajemen asal Inggris yang didirikan pada 2000 oleh Michael Lindsell dan Nick Train, kini menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Seiring waktu, perusahaan ini telah mengurangi kepemilikannya: sempat mencapai lebih dari 11%.





Saham beredar (16,9%): 42,3 juta

Basis yang sangat terfragmentasi, dengan pemegang saham kecil, institusional, dan dana-dana besar.



