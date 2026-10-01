Seperti yang kita ketahui, dewan direksi Juventus telah mengusulkan penambahan modal hingga 250 juta euro. Dengan penyerapan pro rata, Exor (65,375%) diperkirakan harus menyetor sekitar 164 juta, dengan 60 juta di antaranya sudah dibayarkan di muka untuk menutup defisit neraca per 30 Juni 2026, Tether (11,527%) sekitar 28,8 juta dan Lindsell Train (6,2%) sekitar 15,5 juta; sementara saham publik (16,9%) akan mendapat porsi sekitar 42,3 juta. Exor menyatakan siap menjamin saham yang kemungkinan tidak diserap oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga.
Juventus, peningkatan modal: berapa banyak uang yang dikucurkan Tether, Lindsell Train, dan para pemegang saham lainnya
JUVENTUS, PENAMBAHAN MODAL: SAHAM DAN UANG DARI SETIAP PEMEGANG SAHAM
Exor (65,375%): 164 juta
Sudah lebih dulu mengucurkan 60 juta sebagai pembayaran untuk kenaikan modal di masa depan, yang akan diperhitungkan ke dalam porsinya. Dengan demikian, masih ada sekitar 104 juta yang harus disetor. Exor telah berkomitmen untuk mengambil porsi jatahnya dan disebut siap menjamin saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga. Karena itu, Exor bisa menjadi "parasut" bagi seluruh operasi ini dan, dalam kasus tersebut, melihat persentasenya meningkat.
Tether (11,527%): 28,8 juta
Pemegang saham yang relatif baru tetapi kini sudah signifikan: aktif di aset digital dan penerbit stablecoin USDT. Pada kenaikan modal terakhir, Tether mengambil sekitar 11 juta, mempertahankan porsinya.
Lindsell Train (6,2%): 15,5 juta
Perusahaan manajemen asal Britania Raya yang didirikan pada 2000 oleh Michael Lindsell dan Nick Train, kini menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Seiring waktu, perusahaan ini telah mengurangi kepemilikannya: sempat mencapai lebih dari 11%.
Free float (16,9%): 42,3 juta
Basisnya sangat terfragmentasi, dengan pemegang saham kecil, investor institusional, dan dana besar.
PERTANDINGAN YANG SESUNGGUHNYA
Seperti ditekankan oleh Gazzetta.it, pertaruhan sesungguhnya menyangkut sekitar 86,6 juta euro: itulah angka yang, melalui penyerapan pro rata, seharusnya datang dari para pemegang saham selain Exor (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + pasar 42,3). Jika ada yang tidak ikut serta, Exor yang akan menutup kekurangannya.
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