Exor (65,375%): 164 juta

Sudah lebih dulu mengucurkan 60 juta sebagai pembayaran untuk kenaikan modal di masa depan, yang akan diperhitungkan ke dalam porsinya. Dengan demikian, masih ada sekitar 104 juta yang harus disetor. Exor telah berkomitmen untuk mengambil porsi jatahnya dan disebut siap menjamin saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga. Karena itu, Exor bisa menjadi "parasut" bagi seluruh operasi ini dan, dalam kasus tersebut, melihat persentasenya meningkat.





Tether (11,527%): 28,8 juta

Pemegang saham yang relatif baru tetapi kini sudah signifikan: aktif di aset digital dan penerbit stablecoin USDT. Pada kenaikan modal terakhir, Tether mengambil sekitar 11 juta, mempertahankan porsinya.





Lindsell Train (6,2%): 15,5 juta

Perusahaan manajemen asal Britania Raya yang didirikan pada 2000 oleh Michael Lindsell dan Nick Train, kini menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Seiring waktu, perusahaan ini telah mengurangi kepemilikannya: sempat mencapai lebih dari 11%.





Free float (16,9%): 42,3 juta

Basisnya sangat terfragmentasi, dengan pemegang saham kecil, investor institusional, dan dana besar.



