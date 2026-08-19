Jajaran petinggi Juventus sedang menangani efek domino yang kompleks di dalam skuad mereka setelah pengumuman resmi kedatangan Vicario. Kiper timnas Italia itu bergabung dengan Bianconeri dengan status pinjaman dari Tottenham dengan biaya €8 juta ditambah bonus hingga €2 juta, sebuah langkah yang langsung mengubah hierarki internal. Dengan Vicario diperkirakan akan menempati posisi nomor satu untuk musim mendatang, masa depan para kiper yang sudah ada kini menjadi sorotan, memicu kemungkinan perombakan total pada pelapis di belakang mantan pemain Spurs tersebut.

Di Gregorio, yang sebelumnya menjadi pilihan utama, kini berada di persimpangan jalan setelah melalui periode ketika ia mendapat sorotan karena performa yang kurang meyakinkan. Keputusan klub untuk merekrut Vicario menunjukkan perubahan arah, sehingga Di Gregorio harus mempertimbangkan pilihannya di tempat lain.