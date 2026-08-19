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Juventus pantau kepulangan Emil Audero saat masa depan Michele Di Gregorio dan Mattia Perin tidak pasti
Kedatangan Vicario picu perombakan posisi penjaga gawang
Jajaran petinggi Juventus sedang menangani efek domino yang kompleks di dalam skuad mereka setelah pengumuman resmi kedatangan Vicario. Kiper timnas Italia itu bergabung dengan Bianconeri dengan status pinjaman dari Tottenham dengan biaya €8 juta ditambah bonus hingga €2 juta, sebuah langkah yang langsung mengubah hierarki internal. Dengan Vicario diperkirakan akan menempati posisi nomor satu untuk musim mendatang, masa depan para kiper yang sudah ada kini menjadi sorotan, memicu kemungkinan perombakan total pada pelapis di belakang mantan pemain Spurs tersebut.
Di Gregorio, yang sebelumnya menjadi pilihan utama, kini berada di persimpangan jalan setelah melalui periode ketika ia mendapat sorotan karena performa yang kurang meyakinkan. Keputusan klub untuk merekrut Vicario menunjukkan perubahan arah, sehingga Di Gregorio harus mempertimbangkan pilihannya di tempat lain.
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Di Gregorio dan Perin di ambang pintu keluar
Menurut Sky Sport Italia, pintu keluar terbuka lebar untuk Di Gregorio dan Mattia Perin, dengan tujuan spesifik untuk keduanya sudah mulai muncul. Di Gregorio muncul sebagai target utama klub Ligue 1, Marseille, sementara ia juga mendapat minat dari mantan klubnya, Monza, terkait potensi kembali ke U-Power Stadium.
Pada saat yang sama, kebersamaan panjang Perin dengan Juventus bisa segera berakhir setelah delapan tahun pengabdian. Penjaga gawang berpengalaman itu menarik minat konkret dari Palermo di Serie B, yang ingin menambah kepemimpinan veteran ke dalam skuad mereka.
Daya tarik strategis Emil Audero
Jika kedua kepergian itu rampung, Juventus akan menghadapi kekosongan di jajaran kiper senior mereka, sehingga harus kembali ke bursa transfer untuk mengamankan pelapis yang bisa diandalkan bagi Vicario sebelum jendela transfer ditutup pada akhir Agustus. Sebagai respons atas potensi dua kepergian ini, Juventus telah mengidentifikasi Audero sebagai kandidat ideal untuk pulang ke klub.
Audero, yang kini kembali ke klub induknya Como setelah masa peminjaman bersama Cremonese, merupakan sosok yang sudah tidak asing di Vinovo. Pemain berusia 29 tahun itu meniti karier dari tim muda Juventus dan menembus tim senior bersama klub tersebut sebelum menjalani karier yang membuatnya mencatatkan lebih dari 200 penampilan di kasta tertinggi.
- Getty Images
Membangun untuk masa depan di bawah Spalletti
Pengejaran terhadap Audero mencerminkan filosofi yang lebih luas yang saat ini diterapkan manajemen Juventus, dengan fokus pada keberlanjutan dan keseimbangan skuad. Dengan membidik mantan lulusan akademi yang memahami ekspektasi dari seragam tersebut, klub dapat mempertahankan rasa identitas sambil memenuhi kebutuhan fungsional dalam skuad. Transisi dari era Di Gregorio dan Perin ke duet Vicario dan Audero akan menjadi langkah bisnis yang cepat dan tegas oleh tim Luciano Spalletti. Dengan membawa Audero kembali ke Turin, Juventus akan menyelesaikan dua masalah sekaligus: mengamankan kiper Serie A yang telah terbukti dan memenuhi persyaratan wajib pemain homegrown.
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