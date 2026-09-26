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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Neto tiba: Minggu tes medis dan tanda tangan kontrak

Juventus
N. Neto

Kiper asal Brasil itu akan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 untuk menjadi pelapis Vicario

Untuk menggantikan Kamil Grabara, yang musimnya telah berakhir akibat cedera ligamen krusiat di lutut kanan, Juventus memilih Norberto Neto, yang kembali ke Juventus. Kiper asal Brasil kelahiran 1989 itu akan tiba di Turin untuk menjalani tes medis di J|Medical besok, sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Juventus hingga 30 Juni 2027.

  • Neto sebelumnya sudah pernah bermain untuk Juventus pada 2015 hingga 2017 dengan mencatatkan 22 penampilan dan memenangi 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 1 Piala Super Italia. Dalam kariernya, kiper asal Brasil itu juga dua kali memenangi Copa del Rey (satu bersama Valencia dan satu bersama Barcelona) serta meraih medali perak Olimpiade bersama Brasil di Olimpiade London 2012.


    Neto, yang pada 2025-26 bermain untuk Botafogo (18 penampilan) dan sebelum panggilan dari Continassa berstatus tanpa klub, datang ke Juventus untuk mengisi peran sebagai pelapis kiper utama, Guglielmo Vicario.




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