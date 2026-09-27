Juventus, Neto telah tiba di Turin: tes medis dan tanda tangan

Neto sudah pernah bermain untuk Juventus pada 2015 hingga 2017 dengan mencatatkan 22 penampilan dan memenangi 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 1 Piala Super Italia. Dalam kariernya, kiper asal Brasil itu juga dua kali menjuarai Copa del Rey (satu bersama Valencia dan satu bersama Barcelona) serta meraih medali perak Olimpiade bersama Brasil di Olimpiade London 2012.





Neto, yang pada 2025-26 bermain untuk Botafogo (18 penampilan) dan sebelum panggilan dari Continassa berstatus tanpa klub, datang ke Juventus untuk mengisi peran sebagai pelapis kiper utama, Guglielmo Vicario.