Kami mengingat kembali pernyataan resmi yang digunakan klub Juventus untuk mengumumkan kedatangan Neto, yang berstatus bebas transfer dan akan menggantikan Grabara yang cedera: "Norberto Neto kembali mengenakan seragam Juventus. Kiper asal Brasil itu kembali bergabung dengan klub Juventus hingga 30 Juni 2027.





Lahir pada 1989, Neto sebelumnya sudah pernah membela Juventus pada 2015 hingga 2017: dua musim di mana ia mencatat total 22 penampilan, dengan raihan 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 1 Piala Super Italia.





Setelah pengalamannya di Turin, kiper Brasil itu memperkaya perjalanan internasionalnya dengan menghabiskan lima tahun di Spanyol bersama Valencia dan Barcelona, tiga musim di Inggris dengan seragam Bournemouth dan Arsenal, hingga kembali pada musim lalu ke Brasil bersama Botafogo.





Selamat datang kembali ke Juventus, Norberto!".







