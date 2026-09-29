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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, neraca merah sekitar 60 juta: prioritas mengurangi biaya, tak ada lagi penambahan modal dari Elkann

Juventus

Neraca keuangan Juventus tetap berada dalam tekanan. Ketiadaan pemasukan dari Liga Champions dan berkurangnya player trading turut membebani.

Akhir bulan September dan awal bulan Oktober secara historis merupakan momen paling sensitif dalam setahun dari sisi ekonomi dan finansial. Klub-klub memang harus mengelola penutupan dan persetujuan laporan keuangan yang ditutup per 30 Juni dan yang menandai kondisi kesehatan perusahaan itu sendiri untuk masa depan.

Dan tahun ini juga, di Juventus, akan ada direktur utama baru yang memimpin proses ini, dengan Giovanni Carnevali yang, kini lebih dari sebelumnya, harus memperjelas seperti apa garis panduan yang ditetapkan pemilik kepadanya dalam pengelolaan klub. Menurut laporan Tuttosport, fondasi awal yang akan ia hadapi tidak akan mudah dikelola karena, meski baru berupa estimasi, defisit dalam laporan keuangan diperkirakan akan berada pada angka yang besar.


  • Merah senilai sekitar 60 juta

    Dibandingkan musim 2023-2024, yang ditutup dengan defisit 199 juta euro, kondisi keuangan jelas mulai membaik, tetapi kerugian yang akan tercatat dalam laporan keuangan 2025/2026 ini tidak akan kecil.

    Memang diperkirakan akan ada konfirmasi angka -60 juta euro (kisaran antara -58 hingga -63 juta) seperti musim lalu, sebuah hambatan bagi proyek pemulihan yang dirancang kepemilikan dalam rencana strategis yang awalnya berakhir pada 2026, tetapi sudah beberapa kali diperpanjang dan ditunda.

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  • SETOP PADA PENAMBAHAN MODAL

    Masih menurut Tuttosport, dari pihak kepemilikan telah datang keputusan untuk menghentikan keinginan menempatkan dan menyuntikkan likuiditas ke dalam keuangan klub. Penambahan modal terakhir terjadi pada 2025, dan itu merupakan yang ke-4 dalam beberapa tahun terakhir setelah yang dilakukan pada 2019, 2021, dan 2023.


    Pada dasarnya, John Elkann telah merogoh kocek untuk membereskan keuangan Juventus sekali setiap dua tahun dalam tujuh tahun terakhir dan saat ini sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan rekapitalisasi lain.

  • Fair play UEFA dan target pengurangan biaya

    Mengapa neraca keuangan begitu negatif? Tentu saja hasil di lapangan, kesepakatan komersial, dan terutama penurunan pada pos Player Trading (capital gain dan penjualan) sangat berpengaruh, tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah prospek ke depan untuk musim depan.


    Pada neraca 2026/27 akan berdampak kegagalan lolos ke Liga Champions beserta pendapatannya, tetapi juga potensi denda (dan pencadangan yang menyertainya) akibat pelanggaran Football Earnings Rule dengan UEFA hingga maksimal 20 juta euro.


    Pada dasarnya, Carnevali akan diminta untuk terus menekan biaya (-20 juta dibandingkan 2024/25 sudah dalam laporan keuangan ini), tetapi juga menutup pemasukan yang hilang. Menyebar biaya besar amortisasi dan gaji akan menjadi salah satu prioritas, tetapi bukan satu-satunya. Lolos lagi ke Liga Champions berikutnya akan menjadi jauh lebih penting.


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