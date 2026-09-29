Akhir bulan September dan awal bulan Oktober secara historis merupakan momen paling sensitif dalam setahun dari sisi ekonomi dan finansial. Klub-klub memang harus mengelola penutupan dan persetujuan laporan keuangan yang ditutup per 30 Juni dan yang menandai kondisi kesehatan perusahaan itu sendiri untuk masa depan.

Dan tahun ini juga, di Juventus, akan ada direktur utama baru yang memimpin proses ini, dengan Giovanni Carnevali yang, kini lebih dari sebelumnya, harus memperjelas seperti apa garis panduan yang ditetapkan pemilik kepadanya dalam pengelolaan klub. Menurut laporan Tuttosport, fondasi awal yang akan ia hadapi tidak akan mudah dikelola karena, meski baru berupa estimasi, defisit dalam laporan keuangan diperkirakan akan berada pada angka yang besar.



