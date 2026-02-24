Juventus merencanakan langkah ambisius untuk merekrut bintang Liverpool, Alisson, meskipun telah melakukan pembicaraan dengan kiper Tottenham, Guglielmo Vicario

Alisson, yang kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada 2027, dianggap sebagai kandidat ideal untuk membawa pengalaman dan otoritas yang sangat dibutuhkan ke Allianz Stadium. Kiper Brasil berusia 33 tahun ini tidak asing dengan sepak bola Italia, setelah sebelumnya bermain untuk Roma, dan dia memiliki keuntungan tambahan karena pernah bekerja di bawah asuhan pelatih Juventus saat ini, Luciano Spalletti, di ibu kota. Saat itu, Alisson berperan sebagai kiper cadangan untuk kompetisi piala sementara Wojciech Szczesny menjadi kiper utama di liga, namun ia telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di dunia selama masa baktinya yang gemilang di Merseyside.

Logistik kesepakatan untuk pemain Liverpool ini dapat dipermudah oleh fakta bahwa The Reds telah memastikan pengganti jangka panjang mereka dalam diri Giorgi Mamardashvili. Juve berharap situasi kontrak Alisson dan hubungannya dengan Spalletti dapat mempermudah kembalinya dia ke Italia. Jika klub berhasil mendapatkan dana sebesar €60 juta dari kualifikasi Liga Champions, mereka mungkin memiliki kekuatan finansial untuk menarik pemenang Premier League dan Liga Champions ini dari Inggris untuk memimpin barisan belakang mereka yang baru.