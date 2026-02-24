Getty
Juventus merencanakan langkah ambisius untuk merekrut bintang Liverpool, Alisson, meskipun telah melakukan pembicaraan dengan kiper Tottenham, Guglielmo Vicario
Di Gregorio menjadi sorotan setelah Juventus merencanakan perombakan penjaga gawang.
Situasi di Turin telah mencapai titik kritis setelah serangkaian kesalahan fatal yang merugikan. Menurut La Gazetta dello Sport, Di Gregorio dianggap sebagai beban dan sumber konflik utama di klub setelah kesalahannya baru-baru ini mengakibatkan tim kehilangan poin di Serie A dan Liga Champions. Dengan wakilnya, Mattia Perin, dilaporkan mendesak untuk mendapatkan posisi starter di klub lain, dan kiper ketiga veteran Carlo Pinsoglio mempertimbangkan pensiun, klub kini tengah melakukan pembersihan struktural total di departemen kiper. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pencarian kiper andal baru ini telah membawa Juventus kembali ke Premier League, di mana mereka memantau situasi Alisson di Anfield di tengah spekulasi yang semakin meningkat tentang masa depannya bersama Liverpool.
Mimpi Alisson Becker
Alisson, yang kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada 2027, dianggap sebagai kandidat ideal untuk membawa pengalaman dan otoritas yang sangat dibutuhkan ke Allianz Stadium. Kiper Brasil berusia 33 tahun ini tidak asing dengan sepak bola Italia, setelah sebelumnya bermain untuk Roma, dan dia memiliki keuntungan tambahan karena pernah bekerja di bawah asuhan pelatih Juventus saat ini, Luciano Spalletti, di ibu kota. Saat itu, Alisson berperan sebagai kiper cadangan untuk kompetisi piala sementara Wojciech Szczesny menjadi kiper utama di liga, namun ia telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di dunia selama masa baktinya yang gemilang di Merseyside.
Logistik kesepakatan untuk pemain Liverpool ini dapat dipermudah oleh fakta bahwa The Reds telah memastikan pengganti jangka panjang mereka dalam diri Giorgi Mamardashvili. Juve berharap situasi kontrak Alisson dan hubungannya dengan Spalletti dapat mempermudah kembalinya dia ke Italia. Jika klub berhasil mendapatkan dana sebesar €60 juta dari kualifikasi Liga Champions, mereka mungkin memiliki kekuatan finansial untuk menarik pemenang Premier League dan Liga Champions ini dari Inggris untuk memimpin barisan belakang mereka yang baru.
Vicario tetap menjadi target.
Meskipun Alisson menjadi opsi utama yang menonjol, Vicario dari Tottenham tetap berada di urutan teratas dalam daftar pendek. Laporan tersebut menyarankan bahwa Juventus telah beralih ke bintang Spurs sebagai prioritas utama untuk menggantikan Di Gregorio yang sering melakukan kesalahan. Pembicaraan telah dimulai, dengan kontak baru dilakukan dengan tim manajemen pemain berusia 29 tahun tersebut dalam beberapa hari terakhir. Bianconeri bertekad untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya sebelum rival Inter, yang juga mencari pengganti jangka panjang untuk Yann Sommer.
Vicario dilaporkan terbuka untuk kembali ke Serie A, terutama karena Spurs kesulitan mempertahankan persaingan konsisten untuk trofi besar. Tottenham menilai pemain internasional Italia ini antara €25 juta dan €30 juta, angka yang sesuai dengan anggaran Juventus. Selain itu, gaji saat ini sebesar €4,5 juta per musim tidak dianggap sebagai hambatan bagi Si Nyonya Tua. Klub percaya mendatangkan pemain seperti Vicario tidak hanya akan menyelesaikan masalah di lapangan, tetapi juga membantu membangun kembali inti "Azzurri" dalam skuad.
Spalletti membela kiper utamanya yang sedang mendapat kritikan.
Meskipun tekanan semakin meningkat dan pencarian pengganti secara intensif, Spalletti secara terbuka berusaha melindungi Di Gregorio dari kritik yang paling tajam. Menanggapi kesulitan yang dialami kiper tersebut, pelatih Juventus mencatat bahwa pemain tersebut "tidak memiliki tanggung jawab lebih dari yang lain," meskipun ia pun terpaksa mengakui bahwa kiper utama "sedang mengalami masa sulit seperti seluruh tim." Komentar ini muncul saat para pendukung di Allianz Stadium mulai meluapkan kekecewaan mereka, dengan meniup peluit saat kiper tersebut tampil dalam kekalahan 2-0 yang mengecewakan melawan Como pada Sabtu lalu.
Jika upaya untuk mendatangkan duo Premier League gagal terealisasi, Marco Carnesecchi dari Atalanta tetap menjadi alternatif berkualitas tinggi. Namun, label harga €40-50 juta untuk pemain muda ini membuatnya menjadi opsi domestik yang lebih mahal. Saat ini, semua mata tertuju pada Alisson dan Vicario saat Juventus berusaha memperbaiki transfer musim panas yang tidak berjalan sesuai rencana. Dokumen kiper masih terbuka lebar, dan dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, Bianconeri bertekad untuk memastikan mereka tidak memasuki musim berikutnya dengan kelemahan yang mencolok di lini belakang.
