Juventus, menjual Koopmeiners dengan harga yang menguntungkan akan menjadi karya agung Carnevali

Bahkan Piala Dunia pun tak mampu mengangkat kembali status Teun Koopmeiners, yang bersama timnas Belanda tampil dalam empat pertandingan yang biasa-biasa saja—tanpa prestasi gemilang maupun kegagalan memalukan—melawan Jepang, Swedia, Belanda, dan Maroko. Satu-satunya momen menonjol adalah gol penalti yang dicetaknya dalam adu penalti pada babak 16 besar yang berakhir dengan kekalahan melawan Maroko; hal itu tidak cukup untuk memastikan lolosnya Belanda, tidak cukup untuk mengevaluasi kembali musim sang gelandang Belanda, dan terutama, tidak cukup untuk meningkatkan nilainya di bursa transfer.





Pemain kelahiran 1998 ini, yang masih berlibur setelah pengalaman di Piala Dunia, begitu kembali ke Turin akan melanjutkan kariernya tepat dari titik di mana ia mengakhiri musim 2025-26 bersama Juventus (44 penampilan dan 2 gol): Koopmeiners bukanlah pemain inti dalam skuad ideal Luciano Spalletti, dan saat ini ia berada di bursa transfer, mencari solusi yang sulit untuk strategi keluar dari Continassa.



