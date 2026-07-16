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CM Grafica Koopmeiners Juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, menjual Koopmeiners dengan harga yang menguntungkan akan menjadi karya agung Carnevali

Juventus
T. Koopmeiners

Pemain asal Belanda itu tidak masuk dalam skuad inti Spalletti, tetapi karena masalah biaya, Carnevali sulit melepasnya ke bursa transfer

Bahkan Piala Dunia pun tak mampu mengangkat kembali status Teun Koopmeiners, yang bersama timnas Belanda tampil dalam empat pertandingan yang biasa-biasa saja—tanpa prestasi gemilang maupun kegagalan memalukan—melawan Jepang, Swedia, Belanda, dan Maroko. Satu-satunya momen menonjol adalah gol penalti yang dicetaknya dalam adu penalti pada babak 16 besar yang berakhir dengan kekalahan melawan Maroko; hal itu tidak cukup untuk memastikan lolosnya Belanda, tidak cukup untuk mengevaluasi kembali musim sang gelandang Belanda, dan terutama, tidak cukup untuk meningkatkan nilainya di bursa transfer.


Pemain kelahiran 1998 ini, yang masih berlibur setelah pengalaman di Piala Dunia, begitu kembali ke Turin akan melanjutkan kariernya tepat dari titik di mana ia mengakhiri musim 2025-26 bersama Juventus (44 penampilan dan 2 gol): Koopmeiners bukanlah pemain inti dalam skuad ideal Luciano Spalletti, dan saat ini ia berada di bursa transfer, mencari solusi yang sulit untuk strategi keluar dari Continassa.


  • MUSIM TERAKHIR

    Sejak musim lalu, ada kesan bahwa Juventus—dan khususnya Spalletti sejak kedatangannya di Turin—telah benar-benar mencoba segala cara dengan Koopmeiners, termasuk dalam hal posisi bermainnya. Untuk menghindari agar ia tidak bermain dengan punggung menghadap gawang—posisi yang tidak disukai dan terlalu sering ia alami pada musim lalu, terutama saat Thiago Motta menjadi pelatih pada musim 2024-25 (44 penampilan dan 5 gol)—Spalletti memundurkan posisinya, sekaligus memperluas jangkauan geraknya.



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  • CADANGAN SEBESAR 61 JUTA

    Koopmeiners kemudian diturunkan baik sebagai bek (bek sayap dalam formasi pertahanan tiga orang) maupun sebagai gelandang tengah, dengan hasil yang mengecewakan di kedua posisi tersebut. Kemudian, seiring dengan pulihnya para pemain Juventus yang cedera dan beralih ke formasi pertahanan empat pemain, peran dan fungsi pemain asal Belanda itu pun semakin jelas: pemain cadangan kelas atas. Seorang pemain pengganti dengan nilai transfer 54,7 juta (61 jika termasuk bonus). Jika Bremer absen, Kelly bermain sebagai bek tengah dan Koop di sisi kiri. Jika salah satu dari Locatelli atau Thuram absen, Koop bisa bermain di lini tengah. Pada dasarnya, ia hanyalah pemain cadangan. Dan, pada dasarnya, hal ini merupakan pengakuan atas kegagalan salah satu transfer termahal dalam sejarah Juventus.


    Dan dari sinilah kita memulai kembali: terlepas dari apa yang akan terjadi di bursa transfer masuk, dalam skuad Juventus musim 2026-27, Koopmeiners ditakdirkan untuk kembali menjadi pemain cadangan. Seorang pemain cadangan yang harus dicoba dijual oleh Giovanni Carnevali dan Frederic Massara.

  • STRATEGI PENARIKAN

    Agar dapat menjual Koopmeiners pada musim panas ini, Juventus menginginkan transfer permanen atau peminjaman dengan kewajiban pembelian. Dan klubini tidak boleh mengalami kerugian: sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi, pemain asal Belanda tersebut dibeli “dengan nilai € 51,3 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar € 3,4 juta”. Mengingat mantan pemain AZ Alkmaar ini telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029, angka yang tercatat dalam neraca klub Bianconeri adalah 10,9 juta euro per tahun.Dengan kata lain, dibutuhkan 32,9 juta euro untuk menghindari kerugian. Angka tersebut, hingga saat ini, sangat sulit dibayangkan akan ada yang bersedia membayarnya, meskipun pada Januari lalu sempat ada minat yang masih samar-samar dari Turki dan Arab Saudi. Pada awal bursa transfer ini, Juve mencoba memasukkan Koopmeiners dalam upaya negosiasi dengan Roma untuk Mile Svilar, tawaran yang ditolak oleh Giallorossi. Sejak saat itu, rumor transfer mengenai Koop pun mereda.


    Bagi Carnevali, direktur eksekutif baru Juventus dan mantan pejabat Sassuolo, menjual pemain adalah seni yang ia kuasai dan terapkan dengan hasil gemilang sepanjang karier cemerlangnya yang membawanya ke kantor-kantor di Continassa: kini, berhasil melepas Koopmeiners tanpa menimbulkan kerugian akan menjadi mahakaryanya.


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