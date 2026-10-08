Juventus sedang memantau bursa transfer untuk mencoba menghadirkan seorang penyerang tengah bagi Luciano Spalletti pada Januari dengan karakteristik yang berbeda dari Kolo Muani, tetapi juga dari Nick Woltemade. Penyerang Jerman itu, yang datang dengan status pinjaman murni dari Newcastle pada akhir bursa transfer musim panas, sejauh ini belum mampu menunjukkan pengaruhnya dan merebut peran yang meyakinkan dalam rotasi Luciano Spalletti.

Menggantinya dengan bomber lain adalah rencana yang sedang dipertimbangkan Juventus, tetapi yang membuat solusi ini rumit adalah sebuah detail yang menempatkan Woltemade di persimpangan tegas karena ia tidak akan bisa mempertimbangkan opsi lain selain Newcastle dan Juventus.