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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 2 1 deskGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, mengucapkan selamat tinggal kepada Woltemade pada Januari rumit: hanya ada dua solusi

Juventus
Newcastle United
N. Woltemade

Masa depan penyerang Juventus itu berada di ujung tanduk, tetapi opsinya kini menyusut menjadi hanya dua.

Juventus sedang memantau bursa transfer untuk mencoba menghadirkan seorang penyerang tengah bagi Luciano Spalletti pada Januari dengan karakteristik yang berbeda dari Kolo Muani, tetapi juga dari Nick Woltemade. Penyerang Jerman itu, yang datang dengan status pinjaman murni dari Newcastle pada akhir bursa transfer musim panas, sejauh ini belum mampu menunjukkan pengaruhnya dan merebut peran yang meyakinkan dalam rotasi Luciano Spalletti.

Menggantinya dengan bomber lain adalah rencana yang sedang dipertimbangkan Juventus, tetapi yang membuat solusi ini rumit adalah sebuah detail yang menempatkan Woltemade di persimpangan tegas karena ia tidak akan bisa mempertimbangkan opsi lain selain Newcastle dan Juventus.

  • SUDAH BERMAIN UNTUK DUA TIM

    Ya, karena pada musim 2026/2027 ini Woltemade sudah mengenakan dua jersey berbeda bersama dua tim yang berbeda. Satu tentu saja milik Juventus, sementara yang lainnya adalah Newcastle.

    Sebelum pindah ke Turin, pemain kelahiran 2002 asal Bremen itu memang turun sebagai starter dalam kemenangan 3-2 di Carabao Cup melawan West Brom dan masuk sebagai pemain pengganti selama 19 menit (juga mencatatkan satu assist) dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham di Premier League.

  • APA KATA PERATURAN ITU

    Mengapa detail ini penting? Karena regulasi transfer internasional memang mengizinkan seorang pesepakbola berganti klub hingga 3 kali dalam satu musim penuh, tetapi hanya bisa turun bermain untuk dua di antaranya.

    Pada dasarnya jika Woltemade ingin mencoba mencari ruang bermain jauh dari Juventus, ia hanya bisa melakukannya dengan menuju Newcastle. Sebaliknya, ia memang bisa memilih untuk dijual ke klub ketiga, tetapi tidak akan bisa menginjak lapangan dalam pertandingan resmi sampai 30 Juni 2027.

  • Apa yang akan dilakukan Juventus

    Jadi, jika Juventus ingin mengakhiri lebih awal pada Januari masa peminjaman Woltemade untuk memasukkan pemain baru ke dalam skuad, hal itu hanya bisa dilakukan jika Newcastle setuju untuk menerima kembali pemain Jerman itu ke dalam skuad mereka agar bermain. Sebaliknya, sang pemain bisa saja menolak demi memiliki kesempatan untuk tetap turun ke lapangan hingga akhir tahun.

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