Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Stefano Cerrato, Direktur Keuangan Juventus, dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berlangsung hari ini di Allianz Stadium, mengonfirmasi bahwa pada Juni hubungan antara Juventus dan Thiago Motta resmi berakhir: "Ada klausul dengan pelatih Thiago Motta yang memungkinkan pemutusan kontrak dengan membayar kompensasi paling lambat 30 Juni 2026. Kami telah melakukan pemutusan kontrak pada 15 Juni dengan membayar kompensasi tersebut."