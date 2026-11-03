Stefano Cerrato, Direktur Keuangan Juventus, dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berlangsung hari ini di Allianz Stadium, mengonfirmasi bahwa pada Juni hubungan antara Juventus dan Thiago Motta resmi berakhir: "Ada klausul dengan pelatih Thiago Motta yang memungkinkan pemutusan kontrak dengan membayar kompensasi paling lambat 30 Juni 2026. Kami telah melakukan pemutusan kontrak pada 15 Juni dengan membayar kompensasi tersebut."
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Juventus mengonfirmasi: "Terkait Thiago Motta, kami telah memutus kontrak pada 15 Juni dengan membayar biaya pemutusan kontrak."
Pertandingan berikutnya
Cerrato juga berbicara mengenai proyeksi tahun buku berjalan: "Hasilnya diperkirakan masih mencatat kerugian, terutama akibat pendapatan dari Liga Europa yang lebih rendah dibandingkan dari Liga Champions. Hasilnya akan dipengaruhi oleh prestasi di lapangan serta dampak aktivitas transfer pada Januari dan Juni".
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