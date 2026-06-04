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Juventus mengincar Emi Martinez setelah kesepakatan untuk merekrut Alisson dari Liverpool gagal terwujud
Liverpool tetap teguh terkait Alisson
Upaya Juventus yang telah berlangsung lama untuk mendatangkan Alisson tampaknya akan segera berakhir. Meskipun kiper asal Brasil itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub raksasa Serie A tersebut beberapa bulan lalu, Liverpool tetap bersikukuh dan tidak berniat menjualnya pada musim panas ini, serta telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan.
Klub Liga Premier ini bertekad untuk menjaga stabilitas dalam skuad setelah kepergian beberapa pemain senior. Meskipun ada perubahan di balik layar baru-baru ini, sikap Liverpool terhadap Alisson tidak berubah, sehingga Juventus tidak memiliki banyak ruang untuk bernegosiasi. Mengingat situasi ini, Juventus mulai menjajaki solusi alternatif di bursa transfer.
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Martinez muncul sebagai prioritas
Seiring memudarnya peluang transfer Alisson, Martinez muncul sebagai alternatif utama. Menurut Gazzetta, kiper Aston Villa dan pahlawan Piala Dunia 2022 ini terbuka untuk tantangan baru di luar Villa Park. Di usia 33 tahun, Martinez sesuai dengan kriteria pengalaman dan mentalitas pemenang yang diminta oleh Luciano Spalletti untuk memimpin barisan pertahanan Juventus pada musim mendatang.
Pemain asal Argentina ini saat ini dihargai sekitar €20 juta, yang sesuai dengan anggaran Bianconeri. Namun, transfer ini bukan tanpa hambatan. Martinez saat ini menerima gaji bersih €6 juta per tahun, angka yang menjadi kendala utama bagi klub asal Turin tersebut saat mereka berusaha menyeimbangkan beban gaji sambil mencari kiper kelas dunia.
Alternatif Vicario
Juventus juga tengah memantau Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur. Pemain berusia 29 tahun itu sudah lama berkeinginan untuk kembali ke Serie A dan sebelumnya hampir bergabung dengan Inter. Namun, Nerazzurri akhirnya beralih ke Josep Martinez, sehingga membuka jalan bagi Juventus untuk merekrut mantan pemain Empoli tersebut jika mereka memutuskan untuk merealisasikan kesepakatan.
Kontrak Vicario dengan Spurs saat ini berlaku hingga 2028, tetapi klub Liga Premier tersebut mungkin terbuka untuk negosiasi. Seperti Martinez, nilainya diperkirakan sekitar €20 juta. Yang terpenting, tuntutan gajinya - yang diperkirakan antara €3 juta dan €4 juta per tahun - jauh lebih sesuai dengan parameter keuangan yang saat ini ditetapkan oleh dewan direksi Juventus dibandingkan dengan Martinez.
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Keputusan penting menjelang pramusim
Juventus diperkirakan akan mempercepat pencarian kiper baru sebagai bagian dari upaya perombakan skuad secara menyeluruh. Klub ini juga tengah mempersiapkan diri menghadapi masa depan tanpa Dusan Vlahovic, dengan mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat posisi-posisi kunci.
Mendapatkan kiper utama yang andal tetap menjadi prioritas sebelum persiapan pramusim dimulai. Bianconeri kini harus memutuskan apakah akan mengejar Martinez yang sudah teruji kualitasnya atau memilih Vicario yang lebih terjangkau secara finansial saat mereka merombak tulang punggung skuad asuhan Luciano Spalletti.