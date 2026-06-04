Juventus mengincar Emi Martinez setelah kesepakatan untuk merekrut Alisson dari Liverpool gagal terwujud

Upaya Juventus yang telah berlangsung lama untuk mendatangkan Alisson tampaknya akan segera berakhir. Meskipun kiper asal Brasil itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub raksasa Serie A tersebut beberapa bulan lalu, Liverpool tetap bersikukuh dan tidak berniat menjualnya pada musim panas ini, serta telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan.

Klub Liga Premier ini bertekad untuk menjaga stabilitas dalam skuad setelah kepergian beberapa pemain senior. Meskipun ada perubahan di balik layar baru-baru ini, sikap Liverpool terhadap Alisson tidak berubah, sehingga Juventus tidak memiliki banyak ruang untuk bernegosiasi. Mengingat situasi ini, Juventus mulai menjajaki solusi alternatif di bursa transfer.