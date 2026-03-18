Juventus sangat waspada terhadap pasar pemain yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni mendatang, yang dapat hengkang secara gratis: di antaranya ada bek tengah asal Argentina Marcos Senesi (Bournemouth) dan bek sayap asal Turki Zeki Celik (Roma) di lini belakang; penyerang asal Polandia Robert Lewandowski (Barcelona) di lini depan; pemain Jerman Leon Goretzka (Bayern Munich), pemain Austria Xaver Schlager (Leipzig), dan pemain Pantai Gading Franck Kessié (Al-Ahli) di lini tengah. Sebuah lini di mana juga bermain seorang pemain bintang lain yang dipantau dengan ketertarikan oleh jajaran manajemen Juventus: Bernardo Silva.
Juventus mengincar Bernardo Silva, yang hengkang dari Manchester City dengan status bebas transfer: telah menjalin kontak dengan Jorge Mendes
KONTAK DENGAN MENDES
Matteo Moretto di saluran YouTube bersama Fabrizio Romano mengonfirmasi adanya pembicaraan antara Juventus dan agennya, Jorge Mendes.
Lahir pada tahun 1994, Bernardo Silva akan genap berusia 32 tahun pada 10 Agustus mendatang. Delapan tahun setelah membelinya dari Monaco seharga 50 juta euro, Manchester City telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini.
Selama itu, ia telah mencetak 76 gol dan memberikan 77 assist dalam 448 penampilan, yang terakhir melawan Real Madrid di Liga Champions pada Selasa malam, saat ia menerima kartu merah pertamanya dalam kariernya.
Bernardo Silva telah dihubungi oleh beberapa klub lain, baik dari Eropa maupun luar Eropa. Kini giliran dia yang harus memutuskan apakah akan memprioritaskan aspek finansial atau aspek olahraga, dengan tetap bertahan di Eropa dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan 10 juta euro bersih per tahun yang ia terima di Manchester City.
