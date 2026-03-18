Juventus mengincar Bernardo Silva, yang hengkang dari Manchester City dengan status bebas transfer: telah menjalin kontak dengan Jorge Mendes

Matteo Moretto di saluran YouTube bersama Fabrizio Romano mengonfirmasi adanya pembicaraan antara Juventus dan agennya, Jorge Mendes.





Lahir pada tahun 1994, Bernardo Silva akan genap berusia 32 tahun pada 10 Agustus mendatang. Delapan tahun setelah membelinya dari Monaco seharga 50 juta euro, Manchester City telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini.





Selama itu, ia telah mencetak 76 gol dan memberikan 77 assist dalam 448 penampilan, yang terakhir melawan Real Madrid di Liga Champions pada Selasa malam, saat ia menerima kartu merah pertamanya dalam kariernya.



