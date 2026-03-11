Goal.com
cm grafica lewandowski juve
Emanuele Tramacere

Juventus mencoba merekrut Lewandowski: peluang kecil untuk tetap di Barcelona

Survei dengan lingkaran dalam pemain untuk memahami peluang bergabung dengan Juventus: jalur yang sulit

Tidak hanya Milanyang berada di barisan terdepan untuk Robert Lewandowski. Penyerang Polandia itu berada dalam situasi kontrak yang sulit dengan Barcelona dan pada akhir musim harus membuat keputusan penting untuk masa depannya, dengan kemungkinan hengkang secara gratis masih sangat mungkin terjadi. Ya, tapi ke mana?

Menurut laporan Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, Juventus juga telah bergabung dalam daftar peminat dalam beberapa hari terakhir. Juventus ingin mencoba memberikan Luciano Spalletti seorang penyerang andal untuk lini serangnya pada musim panas mendatang.

  • KONTRAK DENGAN BARCELONA

    Lewandowski, perlu diingat, kontraknya dengan Barcelona akan berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, dalam perjanjian saat ini, Barcelona telah memasukkan klausul perpanjangan otomatis dan sepihak hingga 30 Juni 2027. Antara kedua belah pihak terdapat kesepakatan gentlemen agreement yang tetap memberikan kesempatan kepada pemain Polandia tersebut untuk menolak pilihan Catalan, meskipun saat ini hal tersebut merupakan hal yang paling tidak mungkin terjadi. 

  • Barcelona tidak memperpanjang kontraknya, dia menunggu.

    "Saya akan segera memutuskan masa depan saya," kata Lewandowski pada November lalu, namun hingga saat ini keputusan tersebut belum diambil. Penyerang mantan Bayern Munich dan Borussia Dortmund ini ingin tetap fokus di lapangan dan memenangkan sebanyak mungkin trofi, termasuk Liga Champions yang akan menjadi trofi keduanya dan mengukuhkan kariernya yang luar biasa. Pemain kelahiran 1988 ini, yang kini berusia 37 tahun, belum memutuskan apa yang akan dilakukannya, tetapi klub Catalan telah membuat keputusan: kecuali ada kejutan, mereka tidak akan memanfaatkan klausul perpanjangan kontrak dan akan membiarkannya pergi secara gratis.

  • UJI COBA JUVENTUS

    Seperti yang telah lama dikabarkan, Milan memang mempertimbangkan striker Polandia tersebut, namun dalam beberapa pekan terakhir, menurut laporan Moretto dan Romano, Juventus juga melakukan pendekatan. Tujuan klub Bianconeri adalah memperpanjang kontrak Dusan Vlahovic, melepas Openda dan David, serta mendampingi striker Serbia tersebut dengan striker lain yang dapat diandalkan. Dari sinilah dilakukan pendekatan dengan tim manajemen Lewandowski.

  • PILIHAN HIDUP, PERHATIKAN MLS

    Saat ini, situasi ini sangat rumit, terutama karena di satu sisi Lewandowski belum memutuskan apa yang akan dilakukannya dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, di sisi lain ia harus memahami bagaimana dan di mana ia akan mengakhiri karirnya. Bukan sekadar soal finansial, tetapi lebih sebagai pilihan hidup. Dalam hal ini, terdapat banyak kontak dengan klub-klub MLS, liga sepak bola Amerika Serikat, yang dapat menjamin gaji tinggi dan, secara potensial, juga transfer ke kota penting untuk masa depan keluarganya.

  • DEWAN TREZEGUET

    Dan tentang Lewandowski dalam konteks Juventus, pada titik ini mungkin tidak secara kebetulan, mantan pemain besar David Trezeguet telah berbicara tentang hal itu pagi ini. Pemain Prancis itu di Gazzetta dello Sport (Wawancara Lengkap di Sini) telah mengkritik Vlahovic dan menyarankan untuk merekrut pemain Polandia itu: "Saya mengharapkan lebih dari Vlahovic. Tahun ini dia cedera, tapi ini musim kelimanya di Turin dan sampai sekarang belum jelas apakah dia benar-benar striker nomor sembilan untuk Juve. Saya akan merekrut Lewandowski secara gratis, meski dia sudah berusia 37 tahun: dia kelas lain, salah satu dari sedikit striker nomor sembilan sejati bersama Haaland. Jika ada kesempatan, saya akan membawanya ke Turin dengan tangan saya sendiri."

