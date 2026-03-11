Juventus mencoba merekrut Lewandowski: peluang kecil untuk tetap di Barcelona

Tidak hanya Milanyang berada di barisan terdepan untuk Robert Lewandowski. Penyerang Polandia itu berada dalam situasi kontrak yang sulit dengan Barcelona dan pada akhir musim harus membuat keputusan penting untuk masa depannya, dengan kemungkinan hengkang secara gratis masih sangat mungkin terjadi. Ya, tapi ke mana?

Menurut laporan Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, Juventus juga telah bergabung dalam daftar peminat dalam beberapa hari terakhir. Juventus ingin mencoba memberikan Luciano Spalletti seorang penyerang andal untuk lini serangnya pada musim panas mendatang.