Juventus menaikkan tawaran untuk Kolo Muani: kini giliran Paris Saint-Germain

Juventus kembali mempercepat upaya untuk mendatangkan Randal Kolo Muani dan berusaha mendekati kesepakatan. Klub Bianconeri tersebut telah menginformasikan kepada Paris Saint-Germain bahwa mereka bersedia menaikkan tawaran awal, yang semula ditetapkan sekitar 30 juta euro ditambah bonus.





Negosiasi masih berlangsung dan keputusan akhir kini berada di tangan PSG, yang mempertimbangkan untuk melepas sang penyerang ke bursa transfer dan bersedia mendengarkan tawaran lain, sementara pihak Juventus juga tetap membuka opsi lain (termasuk opsi yang akan membawa Sorloth). Namun, yang menguntungkan Juventus adalah keinginan sang pemain: Kolo Muani terus menyebut Torino sebagai tujuan favoritnya dan bertekad untuk mengenakan seragam hitam-putih.



