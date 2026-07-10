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cm grafica kolo muani juventus hi 2 1Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus menaikkan tawaran untuk Kolo Muani: kini giliran Paris Saint-Germain

Juventus
Transfers
R. Kolo Muani
Paris Saint-Germain

Terjadi kontak baru antara Bianconeri dan juara Eropa terkait penyerang asal Prancis tersebut

Juventus kembali mempercepat upaya untuk mendatangkan Randal Kolo Muani dan berusaha mendekati kesepakatan. Klub Bianconeri tersebut telah menginformasikan kepada Paris Saint-Germain bahwa mereka bersedia menaikkan tawaran awal, yang semula ditetapkan sekitar 30 juta euro ditambah bonus.


Negosiasi masih berlangsung dan keputusan akhir kini berada di tangan PSG, yang mempertimbangkan untuk melepas sang penyerang ke bursa transfer dan bersedia mendengarkan tawaran lain, sementara pihak Juventus juga tetap membuka opsi lain (termasuk opsi yang akan membawa Sorloth). Namun, yang menguntungkan Juventus adalah keinginan sang pemain: Kolo Muani terus menyebut Torino sebagai tujuan favoritnya dan bertekad untuk mengenakan seragam hitam-putih.


  • KONTAK YANG TERUS-MENERUS

    Sebagaimana dilaporkan oleh Fabrizio Romano, pembicaraan antara kedua belah pihak terus berlanjut tanpa henti, dengan para agen berupaya mencapai kesepakatan. Beberapa hari ke depan mungkin akan menjadi penentu untuk mengetahui apakah penawaran baru dari Juventus akan cukup untuk meyakinkan klub Prancis tersebut. Di saluran YouTube-nya, Romano menjelaskan: "Mengenai Randal Kolo Muani, pembicaraan antara Juventus dan Paris Saint-Germain terus berlanjut. Juve telah memberi tahu Paris Saint-Germain dalam beberapa jam terakhir bahwa mereka siap meningkatkan tawarannya. Artinya, Juve melampaui tawaran awal yang dimulai sekitar 30 juta ditambah bonus. Juve meningkatkan tawarannya. Kini semuanya kembali berada di tangan Paris Saint-Germain, sehingga proses negosiasi bolak-balik antara Juventus dan PSG terus berlanjut."


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