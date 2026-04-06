Juventus, melakukan pendekatan terhadap Darwin Nunez dari Al-Hilal

Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan strategi bursa transfer. Kontak awal telah dilakukan terhadap para pemain yang menjadi incaran, dengan tujuan bergerak lebih cepat daripada klub lain untuk mengantisipasi persaingan. Dalam hal ini, Juventus sedang mencari-cari peluang transfer dengan biaya rendah. Menurut laporan Sky Sport, Bianconeri telah melakukan pendekatan awal terhadap Darwin Núñez, yang pada musim pertamanya di Arab Saudi bersama Al Hilal belum sepenuhnya meyakinkan dan kemungkinan akan kembali ke Eropa pada musim panas nanti. Juve telah mengajukan permintaan informasi awal kepada klub Arab tersebut, untuk kemudian memutuskan apakah akan mendalami pembicaraan atau beralih ke target lain. Sudah sejak musim panas lalu, Bianconeri telah mempertimbangkan penyerang asal Uruguay tersebut, yang juga sempat menjadi incaran Napoli sebelum akhirnya merekrut Lucca.