Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan strategi bursa transfer. Kontak awal telah dilakukan terhadap para pemain yang menjadi incaran, dengan tujuan bergerak lebih cepat daripada klub lain untuk mengantisipasi persaingan. Dalam hal ini, Juventus sedang mencari-cari peluang transfer dengan biaya rendah. Menurut laporan Sky Sport, Bianconeri telah melakukan pendekatan awal terhadap Darwin Núñez, yang pada musim pertamanya di Arab Saudi bersama Al Hilal belum sepenuhnya meyakinkan dan kemungkinan akan kembali ke Eropa pada musim panas nanti. Juve telah mengajukan permintaan informasi awal kepada klub Arab tersebut, untuk kemudian memutuskan apakah akan mendalami pembicaraan atau beralih ke target lain. Sudah sejak musim panas lalu, Bianconeri telah mempertimbangkan penyerang asal Uruguay tersebut, yang juga sempat menjadi incaran Napoli sebelum akhirnya merekrut Lucca.
Juventus, melakukan pendekatan terhadap Darwin Nunez dari Al-Hilal
HUBUNGI JUGA UNTUK BERNARDO SILVA
Salah satu profil yang paling banyak diikuti adalah Bernardo Silva. Kontrak pemain asal Portugal ini dengan Manchester City akan segera berakhir, dan klub telah memberitahunya bahwa perpanjangan kontraknya tidak termasuk dalam rencana masa depan klub. Pada akhir musim, jalan mereka akan berpisah, sementara Juventus mulai bergerak untuk memahami apakah dan kapan mereka akan mencoba mengajukan tawaran. Selain Juventus, hingga saat ini, ada juga beberapa klub dari Saudi Pro League dan MLS yang siap menawarkan gaji yang bahkan lebih tinggi dari yang ia terima di Inggris (sekitar 10 juta euro bersih, angka yang signifikan bagi anggaran Juventus).
TUJUAN LAINNYA
Di bursa transfer yang berpotensi menghadirkan peluang besar tanpa biaya transfer, Juventus juga memasukkan bek tengah asal Argentina dari Bournemouth, Marcos Senesi, ke dalam daftar incaran—di mana sudah ada beberapa kontak dengan sang pemain—serta pemain Austria Xaver Schlager dari RB Leipzig, yang sempat menarik minat mereka pada Januari lalu saat harga yang diminta mencapai 10 juta euro. Di lini tengah, nama yang harus diperhatikan adalah Franck Kessié, yang kontraknya dengan Al-Ahli akan berakhir dan menjadi alternatif utama bagi Sandro Tonali dari Newcastle. Di antara pemain yang bisa didatangkan secara gratis pada akhir musim, Juventus juga dikaitkan dengan Celik dari Roma dan Lewandowski dari Barcelona.