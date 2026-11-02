Juventus, McKennie mengalami kelelahan. Kondisi Alajbegovic dan Cabal

Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Sehari setelah kemenangan atas Napoli, datang kabar yang cukup melegakan dari ruang perawatan Juventus. Weston McKennie, yang diganti seusai babak pertama, mengalami kelelahan otot dan harus beristirahat selama dua hari. Kondisi gelandang asal Amerika Serikat itu akan dievaluasi dari hari ke hari, tetapi keikutsertaannya dalam lawatan ke markas AZ Alkmaar di Belanda pada Kamis sangat diragukan. Luciano Spalletti berharap McKennie pulih untuk lawatan ke markas Fiorentina pada Minggu, tetapi tidak menutup kemungkinan gelandang itu baru kembali setelah jeda internasional.