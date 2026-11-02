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Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, McKennie mengalami kelelahan. Kondisi Alajbegovic dan Cabal

Juventus
W. McKennie
K. Alajbegovic
J. Cabal

Laporan medis Juventus setelah kemenangan atas Napoli

Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Sehari setelah kemenangan atas Napoli, datang kabar yang cukup melegakan dari ruang perawatan Juventus. Weston McKennie, yang diganti seusai babak pertama, mengalami kelelahan otot dan harus beristirahat selama dua hari. Kondisi gelandang asal Amerika Serikat itu akan dievaluasi dari hari ke hari, tetapi keikutsertaannya dalam lawatan ke markas AZ Alkmaar di Belanda pada Kamis sangat diragukan. Luciano Spalletti berharap McKennie pulih untuk lawatan ke markas Fiorentina pada Minggu, tetapi tidak menutup kemungkinan gelandang itu baru kembali setelah jeda internasional.

  • Alajbegovic dan Cabal dalam kondisi baik

    Kabar baik bagi Kerim Alajbegovic dan Juan Cabal: yang pertama keluar kemarin akibat benturan ringan pada lutut, sedangkan yang kedua karena kram. Kondisi keduanya tidak mengkhawatirkan dan mereka tetap tersedia bagi Spalletti untuk laga-laga berikutnya.

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV