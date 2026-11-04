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McKennie JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, McKennie berlatih: kondisi pemain asal Amerika Serikat itu, Cabal dan Celik

Juventus
Europa League
AZ Alkmaar vs Juventus
AZ Alkmaar
W. McKennie

Latihan di Continassa jelang laga tandang melawan AZ Alkmaar di Liga Europa besok.

Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Juventus menggelar latihan pagi di Continassa menjelang laga tandang melawan AZ Alkmaar besok pada pertandingan keempat Liga Europa. Kabar baik datang dari Weston McKennie dan Juan Cabal, yang mengalami masalah fisik ringan seusai kemenangan atas Napoli pada Minggu. Keduanya sempat menjalani bagian awal latihan secara terpisah sebelum bergabung dengan skuad.

Untuk Cabal, yang mengalami kram saat menghadapi Napoli, seharusnya tidak ada masalah menjelang lawatan ke Belanda. Sementara itu, terkait McKennie, yang ditarik keluar pada menit ke-45 melawan Napoli karena kelelahan, Luciano Spalletti harus memutuskan apakah akan mengistirahatkannya sebagai langkah pencegahan dalam laga melawan AZ, mengingat Juventus akan bertandang ke markas Fiorentina pada Minggu.

  • Adapun pemain lain yang tersedia, Zeki Celik berlatih terpisah, sementara yang diikutsertakan dalam tim utama adalah Elimoghale, Pagnucco, Merola, dan Owusu.

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV