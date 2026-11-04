Juventus, McKennie berlatih: kondisi pemain asal Amerika Serikat itu, Cabal dan Celik

Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV Tonton

Juventus menggelar latihan pagi di Continassa menjelang laga tandang melawan AZ Alkmaar besok pada pertandingan keempat Liga Europa. Kabar baik datang dari Weston McKennie dan Juan Cabal, yang mengalami masalah fisik ringan seusai kemenangan atas Napoli pada Minggu. Keduanya sempat menjalani bagian awal latihan secara terpisah sebelum bergabung dengan skuad.

Untuk Cabal, yang mengalami kram saat menghadapi Napoli, seharusnya tidak ada masalah menjelang lawatan ke Belanda. Sementara itu, terkait McKennie, yang ditarik keluar pada menit ke-45 melawan Napoli karena kelelahan, Luciano Spalletti harus memutuskan apakah akan mengistirahatkannya sebagai langkah pencegahan dalam laga melawan AZ, mengingat Juventus akan bertandang ke markas Fiorentina pada Minggu.